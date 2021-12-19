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شاهد.. أمير الرياض بالنيابة يؤدي "العرضة"

منذ 6 ساعات
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شاهد.. أمير الرياض بالنيابة يؤدي "العرضة"

عادل الحربي (صدى):
شهد ختام العرض الدولي الخامس لجمال الخيل العربية الأصيلة، أمس السبت، حضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة.

وشارك الأمير محمد بن عبدالرحمن فرقة العرضة، ورقص معهم بالسيوف، في الحفل الذي أقيم في مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة بمنطقة ديراب غرب مدينة الرياض.

وكان اليوم الختامي قد شهد 4 بطولات خاصة بالخيل العربية سعودية الأصل والمنشأ "مهرات وأمهار وأفراس وفحول"، و6 بطولات لجمال الخيل العربية "أمهار عمر السنة، مهرات عمر السنة، مهرات عمر 2و3 سنوات وأمهار عمر 2 و3 سنوات وأفراس وفحول".

الرياض
الخيل العربية الأصيلة
الأمير محمد بن عبدالرحمن
امير الرياض بالنيابة

التعليقات

علي الغامدي وطن مانرعاة بحياتنا مانستحق نعيش فية
علي الغامدي وطن مانرعاة بحياتنا مانستحق نعيش فية عدد التعليقات : 345
منذ 24 دقيقة
الله يديمه محبة ومعزه وأمان وتقدم ورخاء بلد الخير والعطاء والعزه بقيادة ابناء واحفاد الموحد صقرالجزيرة وتحت ظل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهد الامين محمد بن سلمان

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أحدث التعليقات

هادي جبران الهاجري
لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم أن لله وانا إليه راجعون اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان
غييييوووورررر
انجح طريقه هي طريقة القران المعشره بالمعروف والاحسان والموده
علي الغامدي
وحنا ناكل ومراجعة المستشفيات بالالوف من وراء هالاستيراد من رجال اعمال همهم المال على حساب الانسانية
ا
معك فلوس ومطواع لها بكل شي انت حبيبها وعمرها غيره كذب لو تعطيها كوكب الارض مايثمر فيه
علي الغامدي
مايطلع من ظهر الفهد ملك الانسانية الا فهد ومشاء الله تبارك الرحمن قلب ابيض ومساند اهل الخير لفعل الخير

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