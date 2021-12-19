شاهد.. أمير الرياض بالنيابة يؤدي "العرضة"

عادل الحربي (صدى):
شهد ختام العرض الدولي الخامس لجمال الخيل العربية الأصيلة، أمس السبت، حضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة.
وشارك الأمير محمد بن عبدالرحمن فرقة العرضة، ورقص معهم بالسيوف، في الحفل الذي أقيم في مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة بمنطقة ديراب غرب مدينة الرياض.
وكان اليوم الختامي قد شهد 4 بطولات خاصة بالخيل العربية سعودية الأصل والمنشأ "مهرات وأمهار وأفراس وفحول"، و6 بطولات لجمال الخيل العربية "أمهار عمر السنة، مهرات عمر السنة، مهرات عمر 2و3 سنوات وأمهار عمر 2 و3 سنوات وأفراس وفحول".