نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

رئيس الترفيه: "قطر مسوية شغل جامد في البطولة العربية"

منذ 4 ساعات
2331
1
رئيس الترفيه: "قطر مسوية شغل جامد في البطولة العربية"

ماجد محمد (صدى):
أشاد رئيس الهيئة العامة للترفيه معالي المستشار تركي آل الشيخ، بالتنظيم الذي شهدته بطولة كأس العرب المقامة في قطر.

وقال آل الشيخ: "صراحة قطر مسوية شغل جامد في البطولة العربية، ملاعب روعة، ونقل جبار، بروفة تعطيك انطباع إن كاس العالم بيكون نار".

وتعد إقامة كأس العرب في قطر هذا العام بمثابة تجربة لاستضافة حدث أكبر هو كأس العالم في العام المقبل.

وشهدت البطولة حضورا مكثفا للجماهير العربية من مختلف البلدان، وكانت المدرجات في أغلب المباريات مكتملة العدد، وهو ما يؤكد نجاح التنظيم وعمليات بيع التذاكر.

قطر
كأس العرب
كاس العالم
تركي ال الشيخ

التعليقات

محمد
محمد عدد التعليقات : 36
منذ 19 دقيقة
تعلم منهم

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

سهيل
بدوي مطور : لعاد تسولف
خبير زمانه
قطر قمه في التنظيم الرياضي ويس كل شي مرتب
ابو يزن
ان اشوف مستواه في نزول كبير اثره شغال يتابع الحفلات في موسم الرياض وتاركه ناديه يمرح غيروه ترآ مستواه مره سيه الحقو الشتوية قربت
محمد
تعلم منهم
هواوي
20 مليون يورو ؟؟؟ مالك الا التراب ههههههههههههههههههههههههههههههههه

أخر الأخبار

عرض نموذج لرجل عاش قبل 10 ألاف عام في إكسبو 2020
عرض نموذج لرجل عاش قبل 10 ألاف عام في إكسبو 2020
منذ 18 دقيقة 321
"سينوفاك" فعال بنسبة 94% ضد المتحور أوميكرون
"سينوفاك" فعال بنسبة 94% ضد المتحور أوميكرون
منذ 22 دقيقة 1432
بدرية طلبه بعد تظاهرها بحلاقة شعرها: "لن أقصد الإساءة لشيرين"
بدرية طلبه بعد تظاهرها بحلاقة شعرها: "لن أقصد الإساءة لشيرين"
منذ 27 دقيقة 451
الإمارات تُدين محاولة الحوثيين استهداف خميس مشيط بطائرة مفخخة
الإمارات تُدين محاولة الحوثيين استهداف خميس مشيط بطائرة مفخخة
منذ 32 دقيقة 1448
لحظة انهيار ارضي على طريق سريع
لحظة انهيار ارضي على طريق سريع
منذ 37 دقيقة 466
شاب يخطف خطيبته بالاتفاق معها ويساوم أهلها
شاب يخطف خطيبته بالاتفاق معها ويساوم أهلها
منذ 43 دقيقة 450
"الصحة" توضح طرق تجنب حالات التسمم في رحلات البر
"الصحة" توضح طرق تجنب حالات التسمم في رحلات البر
منذ 48 دقيقة 1623
وزير الخارجية: تم تسيير جسر جوي وبري لنقل المساعدات لأفغانستان
وزير الخارجية: تم تسيير جسر جوي وبري لنقل المساعدات لأفغانستان
منذ 52 دقيقة 1487
"الحج والعمرة" تكشف قيمة غرامة مخالفة لائحة حجاج الداخل
"الحج والعمرة" تكشف قيمة غرامة مخالفة لائحة حجاج الداخل
منذ 57 دقيقة 1525
انتبهي وانتي تمشين
انتبهي وانتي تمشين
منذ ساعة 537