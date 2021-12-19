رئيس الترفيه: "قطر مسوية شغل جامد في البطولة العربية"

ماجد محمد (صدى):
أشاد رئيس الهيئة العامة للترفيه معالي المستشار تركي آل الشيخ، بالتنظيم الذي شهدته بطولة كأس العرب المقامة في قطر.
وقال آل الشيخ: "صراحة قطر مسوية شغل جامد في البطولة العربية، ملاعب روعة، ونقل جبار، بروفة تعطيك انطباع إن كاس العالم بيكون نار".
وتعد إقامة كأس العرب في قطر هذا العام بمثابة تجربة لاستضافة حدث أكبر هو كأس العالم في العام المقبل.
وشهدت البطولة حضورا مكثفا للجماهير العربية من مختلف البلدان، وكانت المدرجات في أغلب المباريات مكتملة العدد، وهو ما يؤكد نجاح التنظيم وعمليات بيع التذاكر.