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منيف الحربي : أعتقد أن إدارة النصر لاتستطيع التحدث عن قضية حمدالله
منذ 12 ساعة
906
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التعليقات
kkkk
عدد التعليقات : 934
منذ ساعة
اداره ضعيفه واكلو النادي مقلب وحمدالله رايح يكسب لقضيه ادفع يلا
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أحدث التعليقات
علي عالي
كم السعر متاكد من السعر
رااايق
ياااا مبارك الشهري ** أنت أيش تبغي اللحين **!!!!!!!!!!!!!
رااايق
ههههههههههههههههههههه
ابوبدر
هو بس حمدلله . كل العالم حلبونا وراحت فلوس البلد للكورة اجانب وغير اجانب والفنانين والفنانات الاجانب . تخيل يالصدعان لو مليارات الكورة والفنانات...
أبو عبدالله الحربي
الحوثي يدرك أن تدميره يأتي من مدمر الحوثي دمر نفسه وعقله فدمارة لامحالة انشاءالله.
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