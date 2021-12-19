القس بعد حصوله على الجنسية السعودية: "لا أنام منذ تلقي الخبر"

الرياض (صدى):
تحدث الفنان محمد القس، عن شعوره عند تلقيه خبر حصوله على الجنسية السعودية، معربا عن سعادته بذلك، وأن الأمر بمثابة يوم ميلاد جديد له.
وقال محمد القس أنه تلقى اتصالًا يبلغه بحصوله على الجنسية السعودية، إلا أنه اعتقد في البداية أن الأمر مجرد مزاح، إلا أنه لم يتمالك نفسه بعد ذلك وبكى من شدة سعادته، مبينا أنه لم يكن يحلم بالحصول على الجنسية السعودية، حيث كان أعلى ما يتمناه هو الحصول على إقامة دائمة في المملكة.
وأضاف محمد القس أنه لا ينام سوى 3 أو 4 ساعات يوميًا منذ تلقيه الخبر، مؤكدا أن الأمر بمثابة يوم ميلاد جديد له، وأن المسؤولية الآن تضاعفت عليه، كونه يحمل أفضل جنسية بالنسبة له على وجه الكرة الأرضية.