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القس بعد حصوله على الجنسية السعودية: "لا أنام منذ تلقي الخبر"

منذ 34 دقيقة
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القس بعد حصوله على الجنسية السعودية: "لا أنام منذ تلقي الخبر"

الرياض (صدى):
تحدث الفنان محمد القس، عن شعوره عند تلقيه خبر حصوله على الجنسية السعودية، معربا عن سعادته بذلك، وأن الأمر بمثابة يوم ميلاد جديد له.

وقال محمد القس أنه تلقى اتصالًا يبلغه بحصوله على الجنسية السعودية، إلا أنه اعتقد في البداية أن الأمر مجرد مزاح، إلا أنه لم يتمالك نفسه بعد ذلك وبكى من شدة سعادته، مبينا أنه لم يكن يحلم بالحصول على الجنسية السعودية، حيث كان أعلى ما يتمناه هو الحصول على إقامة دائمة في المملكة.

وأضاف محمد القس أنه لا ينام سوى 3 أو 4 ساعات يوميًا منذ تلقيه الخبر، مؤكدا أن الأمر بمثابة يوم ميلاد جديد له، وأن المسؤولية الآن تضاعفت عليه، كونه يحمل أفضل جنسية بالنسبة له على وجه الكرة الأرضية.

الكرة الأرضية
الجنسية السعودية
محمد القس

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 56099
منذ 23 دقيقة
مبروك

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أحدث التعليقات

عبدالله
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلطف بأهله وان يجيرهم في مصابهم
عبدالله
الغربيين يمارسون القذارة وبرضاهم وعندما يختلفون مع بعض تتحول تلك الممارسات إلى دعاوى اغتصاب 😂😂
عبدالله
كثر الله من أمثال هذا الدكتور الحقيقة اننا نعتز بدكاترة مثل هذا الدكتور الفذ
ابو عمار
مبروك
ابو عمار
طيب

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