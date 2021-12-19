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رئيس النصر يرفض أي وساطات لحل أزمة حمدالله

منذ ساعتين
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رئيس النصر يرفض أي وساطات لحل أزمة حمدالله

طلال الغامدي (صدى):
كشفت مصادر عن رفض رئيس نادي النصر مسلي آل معمر، لأي وساطات لحل موضوع لاعب الفريق السابق عبدالرزاق حمدالله.

وكان نادي الاتحاد فاجأ الجميع، بإعلانه رسميا ضم مهاجم النصر السابق، المغربي عبد الرزاق حمد الله في صفقة انتقال حر، بعقد يمتد لموسم ونصف.

وذكرت تقارير أن إدارة النصر، ستخاطب نظيرتها في نادي الاتحاد رسميًّا، في حال عدم دفع المغربي عبد الرزاق حمد الله الشرط الجزائي، وقيمته 20 مليون يورو.

يذكر أن حمدالله انضم إلى النصر في 2018، وحقق العديد من الإنجازات، قبل توتر العلاقة بينه والإدارة، التي فسخت عقده في نوفمبر الماضي.

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النصر
الاتحاد
عبدالرزاق حمدالله
مسلي ال معمر

التعليقات

صادوة ♣️
صادوة ♣️ عدد التعليقات : 3383
منذ 49 دقيقة
ههههههه مرة 20 ومرة 70 ومرة 83 واخرتها الظاهر فشوش يونس شلبي ما عندة سالفة ولو تسألة الفرق بين كرة القدم وكرة السلة ما يعرف،، الآسيوية صعبة قوية

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أحدث التعليقات

ابو عمار
الله يكون بعونهم و يرحم والدهم
ابو عمار
طيب
ابو عمار
ما درى الثور انه اسد
القرنيs@s@عآآآآقرهم..........👍😎
جعلهم ينقرضون ومايبقى منهم احد نقص على ظاهر الارض وباطنها
ابو عمار
هاي قصيده بلا معنى و لا قافيه وانما صفصده كلاميه

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