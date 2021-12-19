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صورة تاريخية لأمر من الملك فيصل بالتعامل باللغة العربية حكوميًا قبل 94 عاماً

منذ 51 دقيقة
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صورة تاريخية لأمر من الملك فيصل بالتعامل باللغة العربية حكوميًا قبل 94 عاماً

عادل الحربي (صدى):
أظهرت صورة تاريخية نشرتها دارة الملك عبدالعزيز أمر من الراحل الملك فيصل بن عبد العزيز إلى الجهات الحكومية، يقضي بالتعامل باللغة العربية في المكاتبات قبل 94 عاما.

ويعود تاريخ القرار الذي أصدره الملك فيصل عندما كان نائبًا للملك في الحجاز إلى عام 1927، حيث تضمن أمرًا لجميع رؤساء المصالح الحكومية بإنفاذ قرار مجلس الشورى القاضي بوجوب الاعتناء باللغة العربية، خاصة في المكاتبات الرسمية والمصالح الحكومية.

يجدر الإشارة إلى أن اللغة العربية من أكثر اللغات انتشارا في العالم، حتى خارج العالم العربي، وهي من بين اللغات الأربع الأكثر استخداما في الإنترنت،و يتم الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية في 18 ديسمبر من كل عام، وهو اليوم الذي يتوافق مع ذكرى صدور قرار من الأمم المتحدة باعتماد العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل بالمنظمة الأممية.

الأمم المتحدة
المملكة
الملك فيصل
اللغة العربية

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 56099
منذ 41 دقيقة
الله يرحمه

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أحدث التعليقات

عبدالله
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلطف بأهله وان يجيرهم في مصابهم
عبدالله
الغربيين يمارسون القذارة وبرضاهم وعندما يختلفون مع بعض تتحول تلك الممارسات إلى دعاوى اغتصاب 😂😂
عبدالله
كثر الله من أمثال هذا الدكتور الحقيقة اننا نعتز بدكاترة مثل هذا الدكتور الفذ
ابو عمار
مبروك
ابو عمار
طيب

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