آل زلفة: الفوضى في ليبيا سببها الإرث الثقيل الذي تركه حكم القذافي

نايف السالم (صدى):
قال محمد بن عبد الله آل زلفة، عضو مجلس الشورى سابقا، إن ما تعانيه ليبيا من فوضى ومصاعب يعود لعدة أسباب.
وأوضح آل زلفة، أن أول تلك الأسباب هو: "الإرث الثقيل الذي تركه حكم معمر القذافي"، إضافى إلى التدخل الأجنبي، وسيطرة الإخوان والمرتزقة على العاصمة طرابلس.
وتابع: "عدم وجود جيش موحد للبلاد، وتغذية مشاعر التنافر الجمهوية بين شرق البلاد وغربها"، واختتم: "الشعب الليبي كما عرفته من أطيب الشعوب يستاهل كل خير".
وكانت تقارير أوروبية، كشفت عن توجه نحو تأجيل الانتخابات الليبية إلى يناير أو فبراير المقبل نظرا لعدم جاهزية المفوضية العليا لإعلان القوائم النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية والنيابية، نتيجة وجود بعض العراقيل الفنية.