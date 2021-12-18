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كأس العرب.. هداف البطولة يعود بلا جائزة بسبب خطأ فادح

منذ 8 ساعات
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كأس العرب.. هداف البطولة يعود بلا جائزة بسبب خطأ فادح

طلال الغامدي (صدى):
حصد سيف الدين الجزيري مهاجم المنتخب التونسي لقب هداف البطولة برصيد 4 أهداف في بطولة كأس العرب 2021، لكنه لم يستلم جائزته.

وعند توزيع جوائز الهدافين الثلاثة الأوائل بالأحذية الذهبية والفضية والبرونزية على الترتيب، تم دعوة الفائزين للتتويج بشكل تنازلي.

وبدعوة الأردني يزن النعيمات لاستلام جائزة الحذاء "البرونزي"، لم يصعد أحد على المنصة كونهم غادروا البطولة من الدور ربع النهائي وسيتم إرسال الجائزة له.

وبعد ذلك، تمت دعوة الجزائري ياسين براهيمي، لتسلم جائزة الحذاء "الفضي" كوصيف للهداف، وبالفعل صعد النجم الجزائري إلى المنصة، ولكنه تسلم حذاءً "ذهبيا".

وعند دعوة هداف البطولة برصيد 4 أهداف التونسي سيف الدين الجزيري، صعد النجم التونسي إلى منصة التتويج لاستلام حذائه الذهبي ولكن المسؤولين بما فيهم رئيس "الفيفا" جيانو إنفانتينو بدا عليهم الاستغراب حيث لم يجدوا الجائزة على المنصة.

واعتذر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم من هداف البطولة، عن هذا الخطأ الفادح.

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فيفا
منتخب تونس
كاس العرب
سيف الدين الجزيري

التعليقات

الوفاء طبعي
الوفاء طبعي عدد التعليقات : 3383
منذ 3 ساعات
اقول بلا خطأ فادح بلا كذب بطولة ناجحة بكل ما تعنية الكلمة وتنظيم عالمي على أعلى مستوى ومنشئات رياضية ليس لها مثيل حتى في الدول الغربية مبروك يا قطر على هذة النقلة العملاقة
زعيم للأبد
زعيم للأبد عدد التعليقات : 144
منذ ساعتين
افضل تنظيم عربي وعالمي شكرا قطر
faeiz
faeiz عدد التعليقات : 2897
منذ ساعتين
ترا العلاقات رجعت بيننا وافهم ياكاتب الخبر
البطولة ناجحة بكل المقاييس
يحيى الشهراني
يحيى الشهراني عدد التعليقات : 26
منذ ساعة
نظمو زي قطر واحنا موافقين يكون عندكم خطا فاضح وفادح وقادح . ذكرتوني باللي مالقى في التفاح عييب قال احمر الخدين .
ابو وليد
ابو وليد عدد التعليقات : 2658
منذ 52 دقيقة
كأس آسيا اللي خذاه الزعيم بعد ان تجاوز كل عراقيل ابو خرقه كان افضل بكثيييييير
ابوعبدالله الحمود
ابوعبدالله الحمود عدد التعليقات : 152
منذ 48 دقيقة
بطولة رائعة وتنظيم اروع شكرا قطر
خبير زمانه
خبير زمانه عدد التعليقات : 188
منذ 8 دقائق
قطر قمه في التنظيم الرياضي ويس كل شي مرتب

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أحدث التعليقات

سهيل
بدوي مطور : لعاد تسولف
خبير زمانه
قطر قمه في التنظيم الرياضي ويس كل شي مرتب
ابو يزن
ان اشوف مستواه في نزول كبير اثره شغال يتابع الحفلات في موسم الرياض وتاركه ناديه يمرح غيروه ترآ مستواه مره سيه الحقو الشتوية قربت
محمد
تعلم منهم
هواوي
20 مليون يورو ؟؟؟ مالك الا التراب ههههههههههههههههههههههههههههههههه

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