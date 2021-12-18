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شاهد.. فايز المالكي: "أبناء محمد الشمري لا يعلمون بوفاة والدهم"

منذ 8 ساعات
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شاهد.. فايز المالكي: "أبناء محمد الشمري لا يعلمون بوفاة والدهم"

عادل الحربي (صدى):
كشف الفنان فايز المالكي، عن تفاصيل الحالة الصحية لأفراد أسرة مشهور سناب شات الراحل محمد الشمري، بعد زيارته لهم بالمستشفى.

وأوضح المالكي أن أبناء محمد الشمري لا يعلمون حتى الآن بوفاته قائلًا: "أكبر مصيبة أن أبنائه لا يعلمون أن والدهم توفى".

وأضاف: "زوجته تعرضت لاستئصال الطحال، وابنته لاستئصال الكلى كما تعرضت لكسر في الكتف، فيما أُصيب نجله بإصابات بالوجه"، مشيرا إلى أن الطفلين الصغيرين لا يعلمان بوفاة والدهما وينتظران إلى الآن رؤيته.

وكانت "صدى" قد نشرت مقطعا وثق زيارة المالكي لأبناء الشمري في المستشفى، للاطمئنان عليهم.

يذكر أنه سادت حالة من الحزن والصدمة بعد وفاة محمد الشمري واثنين من أبناءه في الحادث المروع، حيث كان أخر ظهور له قبل وفاته، في مقطع فيديو قال فيه: "ادعوا لنا نوصل بالسلامة إن شاء الله للرياض".

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فايز المالكي
محمد الشمري
وفاة محمد الشمري
ابناء الشمري

التعليقات

عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 767
منذ 4 ساعات
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلطف
بأهله وان يجيرهم في مصابهم
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 56120
منذ 3 ساعات
الله يكون بعونهم و يرحم والدهم
القناص
القناص عدد التعليقات : 137
منذ ساعة
إن لله وإن إليه راجعون الله يتكفل بعيشتهم ورزقهم وحياتهم سبحان الله ما أعظمك يارحيم بإجبار ياقادر على كل شي

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أحدث التعليقات

سهيل
بدوي مطور : لعاد تسولف
خبير زمانه
قطر قمه في التنظيم الرياضي ويس كل شي مرتب
ابو يزن
ان اشوف مستواه في نزول كبير اثره شغال يتابع الحفلات في موسم الرياض وتاركه ناديه يمرح غيروه ترآ مستواه مره سيه الحقو الشتوية قربت
محمد
تعلم منهم
هواوي
20 مليون يورو ؟؟؟ مالك الا التراب ههههههههههههههههههههههههههههههههه

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