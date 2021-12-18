الهلال يحول بيريرا إلى التمارين الإنفرادية بقرار انضباطي

نواف السالم (صدى):
قرر نادي الهلال، تحويل اللاعب البرازيلي ماتيوس بيريرا إلى التمارين الإنفرادية بقرار انضباطي.
ووفق المعلومات الواردة فإن اللائحة الداخلية لنادي الهلال فإن هذا القرار جاء بعد تصرفه مع مدرب الفريق جارديم في مواجهة الفريق الأخيرة أمام النصر، وفق مصادر "الحصاد 24".
وكانت مشادة حدثت بين بيريرا وليوناردو جارديم في الديربي أمام نادي النصر بسبب استبداله والاعتماد على البيروفي أندريه كاريلو بدلًا منه.
يذكر أن بيريرا برر تصرفه في ديربي الرياض، قائلًا:" أي لاعب لا يفضل الخروج من المباراة في مثل هذه المواجهات، قد يكون التغيير في مصلحة الفريق، وهذا قرار المدرب في النهاية"