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الهلال يحول بيريرا إلى التمارين الإنفرادية بقرار انضباطي

منذ 22 ساعة
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الهلال يحول بيريرا إلى التمارين الإنفرادية بقرار انضباطي

نواف السالم (صدى):
قرر نادي الهلال، تحويل اللاعب البرازيلي ماتيوس بيريرا إلى التمارين الإنفرادية بقرار انضباطي.

ووفق المعلومات الواردة فإن اللائحة الداخلية لنادي الهلال فإن هذا القرار جاء بعد تصرفه مع مدرب الفريق جارديم في مواجهة الفريق الأخيرة أمام النصر، وفق مصادر "الحصاد 24".

وكانت مشادة حدثت بين بيريرا وليوناردو جارديم في الديربي أمام نادي النصر بسبب استبداله  والاعتماد على البيروفي أندريه كاريلو بدلًا منه.

يذكر أن بيريرا برر تصرفه في ديربي الرياض، قائلًا:" أي لاعب لا يفضل الخروج من المباراة في مثل هذه المواجهات، قد يكون التغيير في مصلحة الفريق، وهذا قرار المدرب في النهاية"

النصر
الهلال
مواجهة
التمارين
ماتيوس بيريرا

التعليقات

ابوبدر
ابوبدر عدد التعليقات : 4129
منذ 22 ساعة
طلع مقلب ويبونه يعترض عالقرار علشان يطلب فيخ عقده. موب هذا اللي ازعجتونا فيه . اشربوا
محمد
محمد عدد التعليقات : 13
منذ 22 ساعة
هذا الاداره الحازمة تنظر لمصلحة الهلال اولا وهذا سر تزعم الهلال سوف يعود الاعب منضبط
محمد
محمد عدد التعليقات : 13
منذ 22 ساعة
هذا الاداره الحازمة تنظر لمصلحة الهلال اولا وهذا سر تزعم الهلال سوف يعود الاعب منضبط
زعيم اااسيا
زعيم اااسيا عدد التعليقات : 2320
منذ 21 ساعة
ابو بدر
والله مضيع طريقك
تعليقك هذا يناسب اخبار الفقراويه
اما الهلال العالمي
حاول تعليق بمنطق وعقلانيه
او
الصمت تراى بعض المواقف
الصمت حكمه
ابو وليد
ابو وليد عدد التعليقات : 2660
منذ 21 ساعة
عند ابو خرقه -- الكذب حكمه
Warman
Warman عدد التعليقات : 14
منذ 18 ساعة
للمعلوميه راتبه في النادي الانجليزي لايتجاوز ٢٠٠ الف ريال شهريا... مع الهلال مليون و٢٠٠ الف... هذي اللي يمونها الغبنه 😂
Zoolعالمي
Zoolعالمي عدد التعليقات : 553
منذ 8 ساعات
هههههههههههههه حتى في هذي تقلدون العالمي تبونه يفصخ العقد من طرفه هههههههههههههههههههههههههه من شفته يشبه سالم وصديقه البليهي جحا وانا غاسل يدي مقلب وخساير على الفاضي مثل عموري ههههههههههههههههههههه شفطكم يا الطواقي في مباريتين
Zoolعالمي
Zoolعالمي عدد التعليقات : 3391
منذ ساعة
انا اعترف ان فريقي الفقر صغير والهلال كبير القارة شئنا ام أبينا لكننا نتسلى ونضحك على أنفسنا للأسف

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أحدث التعليقات

الوفاء طبعي
صياحك طرب
مرام
سبحان الله والحمد لله والله اكبر ولا اله الا الله يااحد ياصمد ياذا الجلال والإكرام انك تهديهم بهدايتك وتأجرنا في مصيبتنا هذي وتخلف لنآ...
الآسيوية صعبة قوية
تعليق بدران البكاية،،، الآسيوية صعبة قوية وارفع صوتك بالبكاء ها ها ها ها ها انا فقراوي قرنبعاوي وعلى الآسيوية ماني قاوي
صادوة ♣️
خيانة لماذا الخيانة متأصلة في هذة الجنسية بالذات الخيانة تجري في دمائهم،، لا بد من الضرب بيد من حديد
بدران
طيب وسالم الدوسري متعاقب ليش متعاقب واوقف حسبنا الله ونعم الًوكيل فيهم اتفو إلله يا الحميداني تراها امانه تسال عنها عن عملك ظلم لاعبين...

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