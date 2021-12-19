مختص: إيقاف "حمدالله" ما بين 4 إلى 6 أشهر

نواف السالم (صدى):
أوضح أحمد الأمير مختص بالقانون الرياضي العقوبة المتوقعة على اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله بعد تعاقده مع نادي الاتحاد.
وقال الأمير" الجهة المختصة لهذا النوع من المشاكل هو غرفة فض المنازعات باتحاد الدولي لكرة القدم ، وذلك لأن اللاعب أجنبي ، كما أن النصر أعلن إنهاء عقد اللاعب بسبب مشروع"
وأضاف"من المتوقع إصدار عقوبة رياضية على اللاعب فقد يتم إيقاف "حمدالله" ما بين 4 إلى 6 أشهر ويتم حرمان ناديه الجديد من التسجيل لفترتين ويكون هناك تعويض مالي على اللاعب ويشارك النادي الجديد في دفع التعويض"، مشيرا إلى أن العقوبات سيتم تنفيذها في حال كان اللاعب في الفترة المحمية من العقد .