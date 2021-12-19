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مختص: إيقاف "حمدالله" ما بين 4 إلى 6 أشهر

منذ يومين
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مختص: إيقاف "حمدالله" ما بين 4 إلى 6 أشهر

نواف السالم (صدى):
أوضح ‏أحمد الأمير مختص بالقانون الرياضي العقوبة المتوقعة على اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله بعد تعاقده مع نادي الاتحاد.

وقال الأمير" الجهة المختصة لهذا النوع من المشاكل هو غرفة فض المنازعات باتحاد الدولي لكرة القدم ، وذلك لأن اللاعب أجنبي ، كما أن النصر أعلن إنهاء عقد اللاعب بسبب مشروع"

وأضاف"من المتوقع إصدار عقوبة رياضية على اللاعب فقد يتم إيقاف "حمدالله" ما بين 4 إلى 6 أشهر ويتم حرمان ناديه الجديد من التسجيل لفترتين ويكون هناك تعويض مالي على اللاعب ويشارك النادي الجديد في دفع التعويض"، مشيرا إلى أن العقوبات سيتم تنفيذها في حال كان اللاعب في الفترة المحمية من العقد .

 

النصر
الاتحاد
عبد الرزاق حمدالله
أحمد الأمير

التعليقات

محمد
محمد عدد التعليقات : 115
منذ يومين
الكلام بلاش وناديه السابق يفسخ عقده من طرف واحد ماعليه شي بس خصمك وناديك عليهم عقوبات هههههههههههههه الله يشيل هذه الاشكال
عاشق العالمي 💛💙
عاشق العالمي 💛💙 عدد التعليقات : 4
منذ يومين
الله يعين الإتحاد .. اتوقع بيزودون شحاتينهم عند الإشارات من شان تغطية التكاليف الباهضة 🤣
faeiz
faeiz عدد التعليقات : 2898
منذ يوم
طالما الأمير معناته ماعنده سالفه ولنا في حالات قالها الأمير وطلعت كلام فاضي
كلام مليان
كلام مليان عدد التعليقات : 818
منذ يوم
اذا طلبت قانوني من جولي شيك

مافيه قضيه مسكها الاخسرت هههههههههههههههههههههههههههه
ابو يزن
ابو يزن عدد التعليقات : 157
منذ ساعة
مادام هذا النادي الي مدعوم وبقوة سوف يتم له كل الامور غصبا عن القانون هذه رياضتنا من زمان ماتمشي الا بهذه اللله المستعان
ابو يزن
ابو يزن عدد التعليقات : 157
منذ ساعة
مادام هذا النادي الي مدعوم وبقوة سوف يتم له كل الامور غصبا عن القانون هذه رياضتنا من زمان ماتمشي الا بهذه اللله المستعان

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