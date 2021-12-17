نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

شاهد.. تطورات الحالة الصحية لزوجة وأطفال محمد الشمري

منذ يومين
18628
3
شاهد.. تطورات الحالة الصحية لزوجة وأطفال محمد الشمري

عادل الحربي (صدى):
كشف أحد الأصدقاء المقربين من مشهور "سناب شات" الراحل محمد الشمري- رحمه الله- عن آخر تطورات حالة أسرته الصحية.

وأوضح "عبدالرحمن العمار" أن زوجة الشمري وأبنائه الثلاثة يرقدون في أحد المستشفيات، بعد تعرضهم للحادث الذي أسفر عن وفاة الشمري، واثنين من أطفاله.

وأكد صديق الراحل، أن حالتهم الصحية مستقرة جدًا ويتلقون الرعاية والعلاج اللازم، مشيرا إلى أن حالة زوجته النفسية سيئة جدًا بسبب رحيل زوجها وطفليها- رحمهم الله-.

يذكر أنه سادت حالة من الحزن والصدمة بعد وفاة محمد الشمري واثنين من أبناءه في الحادث المروع، حيث كان أخر ظهور له قبل وفاته، في مقطع فيديو قال فيه: "ادعوا لنا نوصل بالسلامة إن شاء الله للرياض".

اقرأ أيضا

بالفيديو.. جموع غفيرة تشيع جنازة محمد الشمري

الرياض
سناب شات
محمد الشمري
وفاة محمد الشمري

التعليقات

عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 786
منذ يومين
اللهم ارحمه واغفر له واسكنه فسيح جناتك يارب
اللهم اشف اهله وأجبر مصابهم يا حي يا قيوم
الرااااقي
الرااااقي عدد التعليقات : 548
منذ يومين
رحمك الله واسكنك فسيح جناته
نوره الشقرديه الملكيه
نوره الشقرديه الملكيه عدد التعليقات : 9
منذ 21 دقيقة
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

شرحبيل
ماعد فيه الا ميدل بيست وموسم الرياض حيلهم بينهم فلسطز والاسرائيلي
ط 🍹🍹🍹
نصيحة تتوزن حروفها وكلماتها ومعانيها بالذهب والله لو كل زوجة التزمت فيها كان حياة كثير من البيوت العامرة بخير وسعادة .
نوره الشقرديه الملكيه
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته
القادسبه
راح من باب الكبير الى باب الصغير
زعيم اااسيا
هلا وسهلا بك في معقل الزعمااااااء

أخر الأخبار

تسرب مادة خطيرة في حديقة الحيوانات بالقدس
تسرب مادة خطيرة في حديقة الحيوانات بالقدس
منذ 20 دقيقة 1249
الوقت المناسب لتجديد بطاقة الهوية الوطنية
الوقت المناسب لتجديد بطاقة الهوية الوطنية
منذ 36 دقيقة 1381
صور.. وفاة شخص إثر حريق على طريق الرياض - الدمام
صور.. وفاة شخص إثر حريق على طريق الرياض - الدمام
منذ 45 دقيقة 1573
الهلال يوقع مع نجم النصر
الهلال يوقع مع نجم النصر
منذ ساعة 2117
بالفيديو.. عشرات الأشخاص يفترشون الأرض لمنع الشرطة من طرد أسرة من شقتهم
بالفيديو.. عشرات الأشخاص يفترشون الأرض لمنع الشرطة من طرد أسرة من شقتهم
منذ ساعة 605
"المحيميد" يوضح العقوبات القانونية لجامعي تبرعات الجمعيات الخارجية عبر مواقع التواصل (فيديو)
"المحيميد" يوضح العقوبات القانونية لجامعي تبرعات الجمعيات الخارجية عبر مواقع التواصل (فيديو)
منذ ساعة 1170
فنان مصري يصدم الجميع بتلك المعلومات عن تامر حسين
فنان مصري يصدم الجميع بتلك المعلومات عن تامر حسين
منذ ساعة 576
التحالف: عملية عسكرية محدودة لأهداف عسكرية مشروعة بمطار صنعاء
التحالف: عملية عسكرية محدودة لأهداف عسكرية مشروعة بمطار صنعاء
منذ ساعة 1203
عفاف مصطفى : فنان كوميدي هو سبب إصابتي أثناء تصوير المسلسل
عفاف مصطفى : فنان كوميدي هو سبب إصابتي أثناء تصوير المسلسل
منذ ساعة 343
الفراج: الرياضة جميلة لكن يشوهها النفسيات
الفراج: الرياضة جميلة لكن يشوهها النفسيات
منذ ساعة 1488