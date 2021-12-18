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كأس العرب.. هداف البطولة يعود بلا جائزة بسبب خطأ فادح

منذ 5 ساعات
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كأس العرب.. هداف البطولة يعود بلا جائزة بسبب خطأ فادح

طلال الغامدي (صدى):
حصد سيف الدين الجزيري مهاجم المنتخب التونسي لقب هداف البطولة برصيد 4 أهداف في بطولة كأس العرب 2021، لكنه لم يستلم جائزته.

وعند توزيع جوائز الهدافين الثلاثة الأوائل بالأحذية الذهبية والفضية والبرونزية على الترتيب، تم دعوة الفائزين للتتويج بشكل تنازلي.

وبدعوة الأردني يزن النعيمات لاستلام جائزة الحذاء "البرونزي"، لم يصعد أحد على المنصة كونهم غادروا البطولة من الدور ربع النهائي وسيتم إرسال الجائزة له.

وبعد ذلك، تمت دعوة الجزائري ياسين براهيمي، لتسلم جائزة الحذاء "الفضي" كوصيف للهداف، وبالفعل صعد النجم الجزائري إلى المنصة، ولكنه تسلم حذاءً "ذهبيا".

وعند دعوة هداف البطولة برصيد 4 أهداف التونسي سيف الدين الجزيري، صعد النجم التونسي إلى منصة التتويج لاستلام حذائه الذهبي ولكن المسؤولين بما فيهم رئيس "الفيفا" جيانو إنفانتينو بدا عليهم الاستغراب حيث لم يجدوا الجائزة على المنصة.

وعتذر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم من هداف البطولة، عن هذا الخطأ الفادح.

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فيفا
منتخب تونس
كاس العرب
سيف الدين الجزيري

التعليقات

الوفاء طبعي
الوفاء طبعي عدد التعليقات : 3383
منذ 46 دقيقة
اقول بلا خطأ فادح بلا كذب بطولة ناجحة بكل ما تعنية الكلمة وتنظيم عالمي على أعلى مستوى ومنشئات رياضية ليس لها مثيل حتى في الدول الغربية مبروك يا قطر على هذة النقلة العملاقة

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أحدث التعليقات

ابو عمار
الله يكون بعونهم و يرحم والدهم
ابو عمار
طيب
ابو عمار
ما درى الثور انه اسد
القرنيs@s@عآآآآقرهم..........👍😎
جعلهم ينقرضون ومايبقى منهم احد نقص على ظاهر الارض وباطنها
ابو عمار
هاي قصيده بلا معنى و لا قافيه وانما صفصده كلاميه

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