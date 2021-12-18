كأس العرب.. هداف البطولة يعود بلا جائزة بسبب خطأ فادح

طلال الغامدي (صدى):
حصد سيف الدين الجزيري مهاجم المنتخب التونسي لقب هداف البطولة برصيد 4 أهداف في بطولة كأس العرب 2021، لكنه لم يستلم جائزته.
وعند توزيع جوائز الهدافين الثلاثة الأوائل بالأحذية الذهبية والفضية والبرونزية على الترتيب، تم دعوة الفائزين للتتويج بشكل تنازلي.
وبدعوة الأردني يزن النعيمات لاستلام جائزة الحذاء "البرونزي"، لم يصعد أحد على المنصة كونهم غادروا البطولة من الدور ربع النهائي وسيتم إرسال الجائزة له.
وبعد ذلك، تمت دعوة الجزائري ياسين براهيمي، لتسلم جائزة الحذاء "الفضي" كوصيف للهداف، وبالفعل صعد النجم الجزائري إلى المنصة، ولكنه تسلم حذاءً "ذهبيا".
وعند دعوة هداف البطولة برصيد 4 أهداف التونسي سيف الدين الجزيري، صعد النجم التونسي إلى منصة التتويج لاستلام حذائه الذهبي ولكن المسؤولين بما فيهم رئيس "الفيفا" جيانو إنفانتينو بدا عليهم الاستغراب حيث لم يجدوا الجائزة على المنصة.
وعتذر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم من هداف البطولة، عن هذا الخطأ الفادح.
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