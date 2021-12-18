شاهد.. فايز المالكي: "أبناء محمد الشمري لا يعلمون بوفاة والدهم"

عادل الحربي (صدى):
كشف الفنان فايز المالكي، عن تفاصيل الحالة الصحية لأفراد أسرة مشهور سناب شات الراحل محمد الشمري، بعد زيارته لهم بالمستشفى.
وأوضح المالكي أن أبناء محمد الشمري لا يعلمون حتى الآن بوفاته قائلًا: "أكبر مصيبة أن أبنائه لا يعلمون أن والدهم توفى".
وأضاف: "زوجته تعرضت لاستئصال الطحال، وابنته لاستئصال الكلى كما تعرضت لكسر في الكتف، فيما أُصيب نجله بإصابات بالوجه"، مشيرا إلى أن الطفلين الصغيرين لا يعلمان بوفاة والدهما وينتظران إلى الآن رؤيته.
وكانت "صدى" قد نشرت مقطعا وثق زيارة المالكي لأبناء الشمري في المستشفى، للاطمئنان عليهم.
يذكر أنه سادت حالة من الحزن والصدمة بعد وفاة محمد الشمري واثنين من أبناءه في الحادث المروع، حيث كان أخر ظهور له قبل وفاته، في مقطع فيديو قال فيه: "ادعوا لنا نوصل بالسلامة إن شاء الله للرياض".
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