نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

شاهد.. فايز المالكي: "أبناء محمد الشمري لا يعلمون بوفاة والدهم"

منذ 5 ساعات
2597
2
شاهد.. فايز المالكي: "أبناء محمد الشمري لا يعلمون بوفاة والدهم"

عادل الحربي (صدى):
كشف الفنان فايز المالكي، عن تفاصيل الحالة الصحية لأفراد أسرة مشهور سناب شات الراحل محمد الشمري، بعد زيارته لهم بالمستشفى.

وأوضح المالكي أن أبناء محمد الشمري لا يعلمون حتى الآن بوفاته قائلًا: "أكبر مصيبة أن أبنائه لا يعلمون أن والدهم توفى".

وأضاف: "زوجته تعرضت لاستئصال الطحال، وابنته لاستئصال الكلى كما تعرضت لكسر في الكتف، فيما أُصيب نجله بإصابات بالوجه"، مشيرا إلى أن الطفلين الصغيرين لا يعلمان بوفاة والدهما وينتظران إلى الآن رؤيته.

وكانت "صدى" قد نشرت مقطعا وثق زيارة المالكي لأبناء الشمري في المستشفى، للاطمئنان عليهم.

يذكر أنه سادت حالة من الحزن والصدمة بعد وفاة محمد الشمري واثنين من أبناءه في الحادث المروع، حيث كان أخر ظهور له قبل وفاته، في مقطع فيديو قال فيه: "ادعوا لنا نوصل بالسلامة إن شاء الله للرياض".

اقرأ أيضا

شاهد.. المالكي يزور نجلي الراحل "الشمري" في مستشفى رفحاء ويمزح معهما 

فايز المالكي
محمد الشمري
وفاة محمد الشمري
ابناء الشمري

التعليقات

عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 767
منذ ساعة
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلطف
بأهله وان يجيرهم في مصابهم
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 56117
منذ دقيقتين
الله يكون بعونهم و يرحم والدهم

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو عمار
الله يكون بعونهم و يرحم والدهم
ابو عمار
طيب
ابو عمار
ما درى الثور انه اسد
القرنيs@s@عآآآآقرهم..........👍😎
جعلهم ينقرضون ومايبقى منهم احد نقص على ظاهر الارض وباطنها
ابو عمار
هاي قصيده بلا معنى و لا قافيه وانما صفصده كلاميه

أخر الأخبار

متحدث "الموارد البشرية" يوضح الهدف من تحديث جدول المخالفات
متحدث "الموارد البشرية" يوضح الهدف من تحديث جدول المخالفات
منذ 6 دقائق 1061
أسعار العملات مقابل الريال اليوم
أسعار العملات مقابل الريال اليوم
منذ 12 دقيقة 1078
"الحصيني" يكشف توقعاته للأمطار اليوم
"الحصيني" يكشف توقعاته للأمطار اليوم
منذ 16 دقيقة 1119
المرور يوضح مدى إمكانية المسجل بحقه مخالفات شراء سيارات
المرور يوضح مدى إمكانية المسجل بحقه مخالفات شراء سيارات
منذ 22 دقيقة 1150
شاهد.. أمير الرياض بالنيابة يؤدي "العرضة"
شاهد.. أمير الرياض بالنيابة يؤدي "العرضة"
منذ 27 دقيقة 1257
هطول أمطار غزيرة على حفر الباطن والدفاع المدني يتابع
هطول أمطار غزيرة على حفر الباطن والدفاع المدني يتابع
منذ 33 دقيقة 1168
أسعار الذهب اليوم الأحد
أسعار الذهب اليوم الأحد
منذ 40 دقيقة 1148
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد
منذ 49 دقيقة 1184
أبرز التطبيقات الخبيثة التي تسرق البيانات البنكية
أبرز التطبيقات الخبيثة التي تسرق البيانات البنكية
منذ 51 دقيقة 1408
القبض على 25 داعشيًا خططوا لعمليات إرهابية في المغرب
القبض على 25 داعشيًا خططوا لعمليات إرهابية في المغرب
منذ 57 دقيقة 1261