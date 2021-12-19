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الحالة الصحية للطرف الثاني في حادث محمد الشمري وزوجته

منذ ساعتين
2867
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الحالة الصحية للطرف الثاني في حادث محمد الشمري وزوجته

عادل الحربي (صدى):
كشفت مصادر عن الحالة الصحية للطرف الثاني في حادث مشهور سناب شات الراحل محمد الشمري.

وأوضح شقيق الطرف الثاني أن أخاه "يوسف العنزي" وزوجته وابنته، يحتاجون إلى إخلاء طبي عاجل إلى مدينة الملك عبدالعزيز للحرس الوطني.

وأشار إلى أن أخيه الذي يعمل في الحرس الوطني، خضع للعمليات الأساسية، حيث يعاني كسورًا في اليد والرجل، وتعاني زوجته وابنته جنى كسورًا متفرقة، لكنهم يحتاجون إلى مستشفى متقدم لعلاجهم، بحسب سبق.

يذكر أنه سادت حالة من الحزن والصدمة بعد وفاة محمد الشمري واثنين من أبناءه في الحادث المروع، حيث كان أخر ظهور له قبل وفاته، في مقطع فيديو قال فيه: "ادعوا لنا نوصل بالسلامة إن شاء الله للرياض".

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الرياض
الحرس الوطني
محمد الشمري
وفاة محمد الشمري

التعليقات

بلبل البحر
بلبل البحر عدد التعليقات : 2095
منذ 42 دقيقة
الله يشفيهم جميعا

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أحدث التعليقات

Warman
للمعلوميه راتبه في النادي الانجليزي لايتجاوز ٢٠٠ الف ريال شهريا... مع الهلال مليون و٢٠٠ الف... هذي اللي يمونها الغبنه 😂
بلبل البحر
الله يغفر له ويرحمه
بلبل البحر
ممكن هو بيحتفل أيضا
بلبل البحر
هذا في الرياض برج الفيصلية واضح
نجاة محمد
ما نقول الا ربنا يوفق الهلال

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