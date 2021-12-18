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براءة الفنانة" منة فضالي" من تهمة النصب والاحتيال على بائعة ملابس

منذ 10 ساعات
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براءة الفنانة" منة فضالي" من تهمة النصب والاحتيال على بائعة ملابس

القاهرة (صدى):
قضت محكمة جنح أكتوبر ببراءة الفنانة المصرية منه فضالي، من التهمة الموجهة لها بالنصب على بائعة ملابس والاستيلاء على ملابس تقدر بقيمة ١٢ ألف جنيه مقابل المشاركة في حملة إعلانية.

ورفعت سيدة مصرية دعوى جنحة مباشرة ضد «فضالي»، متهمةً إياها بالنصب والاحتيال، حيث انها تبيع الملابس عن طريق إحدى الصفحات التجارية بموقع «فيس بوك»، وعرضت من خلالها بعض الفساتين المستوردة من الولايات المتحدة وفوجئت بالفنانة منة فضالي تراسلهاوتطلب منها بعض الفساتين مقابل عمل ريفيو ودعاية لها.

وقالت السيدة : « قامت الفنانة منة باختيار عدد من الفساتين ثم ارسلتهم إليها بواسطة مندوب إلى محل سكنها، وبعدها أخلت الاتفاق وقامت بارتداء الملابس بالفعل والتصوير بأحد الفساتين بحفل عيد ميلادها ولم تقم بأي ريفيو أو ترويج كما اتفقنا».

 

منة فضالي
ملابس
الاحتيال
النصب
اتهام
براءة
فساتين

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 56117
منذ 27 دقيقة
اوكي

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أحدث التعليقات

ابو عمار
الله يكون بعونهم و يرحم والدهم
ابو عمار
طيب
ابو عمار
ما درى الثور انه اسد
القرنيs@s@عآآآآقرهم..........👍😎
جعلهم ينقرضون ومايبقى منهم احد نقص على ظاهر الارض وباطنها
ابو عمار
هاي قصيده بلا معنى و لا قافيه وانما صفصده كلاميه

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