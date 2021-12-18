شاهد.. شقيقان هربا من نيران هائلة كادت تلتهمهما بأعجوبة

واشنطن (صدى):
حاول شقيقان مراهقان الهروب من نيران حاصرتهما من جميع الاتجاهات في مبنى سكني بمدينة نيويورك الأميركية.
ووثق مقطع فيديو للحظات تحبس الأنفاس لمراهقة تعلقت في إحدى نوافذ منزلهما الذي يقع في الطابق الرابع محاولة الهرب من النيران ، فيما كانت أعمدة الدخان تتصاعد من الداخل.
وظهر خلال الفيديو شقيقها الآخر حيث أخذته إلى أنابيب المبنى،و كانت تمسك به حتى تمكنا الاثنان من الهبوط بأمان على الأرض.
وبعدها بقليل زادت النيران اشتعالا وخرجت ألسنتها من النافذة حيث سارع الجيران إلى نصب ملاءة كبيرة على الأرض لتلقي الشقيقان عند سقوطهما،حتى لا يتعرضا للخطر