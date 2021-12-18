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الهلال يحول بيريرا إلى التمارين الإنفرادية بقرار انضباطي

منذ ساعة
1858
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الهلال يحول بيريرا إلى التمارين الإنفرادية بقرار انضباطي

نواف السالم (صدى):
قرر نادي الهلال، تحويل اللاعب البرازيلي ماتيوس بيريرا إلى التمارين الإنفرادية بقرار انضباطي.

ووفق المعلومات الواردة فإن اللائحة الداخلية لنادي الهلال فإن هذا القرار جاء بعد تصرفه مع مدرب الفريق جارديم في مواجهة الفريق الأخيرة أمام النصر، وفق مصادر "الحصاد 24".

وكانت مشادة حدثت بين بيريرا وليوناردو جارديم في الديربي أمام نادي النصر بسبب استبداله  والاعتماد على البيروفي أندريه كاريلو بدلًا منه.

يذكر أن بيريرا برر تصرفه في ديربي الرياض، قائلًا:" أي لاعب لا يفضل الخروج من المباراة في مثل هذه المواجهات، قد يكون التغيير في مصلحة الفريق، وهذا قرار المدرب في النهاية"

النصر
الهلال
مواجهة
التمارين
ماتيوس بيريرا

التعليقات

ابوبدر
ابوبدر عدد التعليقات : 4128
منذ ساعة
طلع مقلب ويبونه يعترض عالقرار علشان يطلب فيخ عقده. موب هذا اللي ازعجتونا فيه . اشربوا
محمد
محمد عدد التعليقات : 13
منذ 41 دقيقة
هذا الاداره الحازمة تنظر لمصلحة الهلال اولا وهذا سر تزعم الهلال سوف يعود الاعب منضبط
محمد
محمد عدد التعليقات : 13
منذ 41 دقيقة
هذا الاداره الحازمة تنظر لمصلحة الهلال اولا وهذا سر تزعم الهلال سوف يعود الاعب منضبط
زعيم اااسيا
زعيم اااسيا عدد التعليقات : 2320
منذ 27 دقيقة
ابو بدر
والله مضيع طريقك
تعليقك هذا يناسب اخبار الفقراويه
اما الهلال العالمي
حاول تعليق بمنطق وعقلانيه
او
الصمت تراى بعض المواقف
الصمت حكمه
ابو وليد
ابو وليد عدد التعليقات : 2656
منذ 17 دقيقة
عند ابو خرقه -- الكذب حكمه

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أحدث التعليقات

Noura
الله يجزاك خير ياطويل العمر الله يفتح لك أبواب الفرج والرزق و يرحم والديك ويجعل مليكنا فهد في جنات الفردوس
مسالم
جزاه الله خيرا... بس السيارة تعطلت ما تحطمت.... يعني اكيد كان فيه قنوات للصدقة أولى بثمن السيارة
ابو وليد
عند ابو خرقه -- الكذب حكمه
شمالي
الله المستعان
شمالي
جزاه الله خير

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