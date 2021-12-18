تفاصيل إصابة سمية الألفي بمرض خبيث

القاهرة (صدى):
روى شقيق الفنانة المصرية سمية الألفي، تفاصيل إصابتها بمرض السرطان، بعد دخولها المستشفى لإجراء عملية جراحية دقيقة لاستئصال ورم خبيث في الصدر.
وقال شقيق سمية الألفي، إن شقيقتها حاليا داخل غرفة العمليات لاستئصال ورم خبيث بمنطقة الصدر من الدرجة الرابعة، لافتا إلى أن العملية تستغرق عدة ساعات نظرا لصعوبتها وهي بحاجة للدعاء.
ولفت إلى أن شقيقته علمت بإصابتها بهذا المرض منذ فترة، بعدما شعورها بشيء غريب في منطقة الصدر إلى جانب بعض المتاعب، موضحة أنها خضعت بعدها لإجراء بعض الأشعة والتحاليل التي أثبت إصابتها بالسرطان.