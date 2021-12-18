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تفاصيل إصابة سمية الألفي بمرض خبيث

منذ 10 ساعات
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تفاصيل إصابة سمية الألفي بمرض خبيث

القاهرة (صدى):
روى شقيق الفنانة المصرية سمية الألفي، تفاصيل إصابتها بمرض السرطان، بعد دخولها المستشفى لإجراء عملية جراحية دقيقة لاستئصال ورم خبيث في الصدر.

وقال شقيق سمية الألفي، إن شقيقتها حاليا داخل غرفة العمليات لاستئصال ورم خبيث بمنطقة الصدر من الدرجة الرابعة، لافتا إلى أن العملية تستغرق عدة ساعات نظرا لصعوبتها وهي بحاجة للدعاء.

ولفت إلى أن شقيقته علمت بإصابتها بهذا المرض منذ فترة، بعدما شعورها بشيء غريب في منطقة الصدر إلى جانب بعض المتاعب، موضحة أنها خضعت بعدها لإجراء بعض الأشعة والتحاليل التي أثبت إصابتها بالسرطان.

 

 

 

 

السرطان
ورم
التحاليل
الأشعة
سمية الألفي
مرض خبيث

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 56120
منذ 3 ساعات
الله يشفيها و يعافيها
زعيم للأبد
زعيم للأبد عدد التعليقات : 144
منذ 10 دقائق
نوره زوجة المرحوم محمد حمزه في مسلسل ليلة هروب الله يشفيها

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أحدث التعليقات

ابو عمر
البوليفارد مجهز للاحتفال من قبل لاكن ماضبطت جوميز ماكان في يومه ههههههههههه
زعيم للأبد
نوره زوجة المرحوم محمد حمزه في مسلسل ليلة هروب الله يشفيها
يحيى الشهراني
نظمو زي قطر واحنا موافقين يكون عندكم خطا فاضح وفادح وقادح . ذكرتوني باللي مالقى في التفاح عييب قال احمر الخدين .
العميد والزعيم عينان برأس لأنهم عالميين
من جد الي سماكم نادي الصياح والعويل واللطم ( حمد الله وقع نظامي والسبب لأنة حر ولا يرتبط بعقد يا مغفلين.!! والسبب إدارتكم الرقيقة...
قرم
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.

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