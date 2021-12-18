" النصر" يستقبل خبراً ساراً بعودة أحد نجومه إلى الملاعب بعد الإصابة

ماجد محمد (صدى):
كشفت مصادر عن استقبال نادي النصر لخبر سارا بإقتراب عودة أحد نجومه إلى الملاعب مرة أخرى بعد تماثله الشفاء إثر إصابة سابقة.
وحقق النصر فوزا ثمينا على الهلال بثنائية نظيفة في ديربي الرياض، في مباراة جمعت بينهما على استاد الملك فهد الدولي، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وأشار الإعلامي علي العنزي ، على حسابه الرسمي عبر موقع تويتر إلى أن النجم عبد الفتاح عسيري، اقترب من العودة، حيث أنه بدأ البرنامج اللياقي بعد أن تعافى من إصابته، وعلى صدد المشاركة في تدريبات فريقه الجماعية، خلال يومين من الآن.