نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

" النصر" يستقبل خبراً ساراً بعودة أحد نجومه إلى الملاعب بعد الإصابة

منذ ساعتين
1660
1
" النصر" يستقبل خبراً ساراً بعودة أحد نجومه إلى الملاعب بعد الإصابة

ماجد محمد (صدى):
كشفت مصادر عن استقبال نادي النصر لخبر سارا بإقتراب عودة أحد نجومه إلى الملاعب مرة أخرى بعد تماثله الشفاء إثر إصابة سابقة.

وحقق النصر فوزا ثمينا على الهلال بثنائية نظيفة في ديربي الرياض، في مباراة جمعت بينهما على استاد الملك فهد الدولي، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأشار الإعلامي علي العنزي ، على حسابه الرسمي عبر موقع تويتر إلى أن النجم عبد الفتاح عسيري، اقترب من العودة، حيث أنه بدأ البرنامج اللياقي بعد أن تعافى من إصابته، وعلى صدد المشاركة في تدريبات فريقه الجماعية، خلال يومين من الآن.

النصر
الهلال
عودة
عبد الفتاح عسيري
نجم النصر

التعليقات

الآسيوية صعبة قوية
الآسيوية صعبة قوية عدد التعليقات : 3381
منذ 43 دقيقة
ما عندة سالفة لازم فريق ابو خرقة اي خبر يضخمة النجم الكبير وما ادري ايش واخرتها طلع عبدالفتاح عسيري حطوة افظل من ميسي،،، الآسيوية صعبة قوية يا بنو فقر ابو خرقة القرنبع

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

عبدالله
جزاك الله خير ابو راكان
واضح ***وصريح
رحم الله أبو عبدالله رحمة واسعة وغفر له وأسكنه فسيح جناته.
الآسيوية صعبة قوية
ما عندة سالفة لازم فريق ابو خرقة اي خبر يضخمة النجم الكبير وما ادري ايش واخرتها طلع عبدالفتاح عسيري حطوة افظل من ميسي،،، الآسيوية...
الوفاء طبعي
طيب عرفنا كل ما كتب خبر المحرر عن النصر قال وكان فريق النصر قد تخطى الهلال بهدفين سجلها فلان وفلان طيب عرفنا ان النصر...
عبدالله
اسخلوا جلودهم لا تتهاونون مع المجرمين

أخر الأخبار

الهلال يحول بيريرا إلى التمارين الإنفرادية بقرار انضباطي
الهلال يحول بيريرا إلى التمارين الإنفرادية بقرار انضباطي
منذ 4 دقائق 1107
"مجمع الملك سلمان" يُنظم "مؤتمر اللغة العربية في المنظمات الدولية"
"مجمع الملك سلمان" يُنظم "مؤتمر اللغة العربية في المنظمات الدولية"
منذ 9 دقائق 1061
أنباء تفيد انتقال "بانيجا" من الشباب إلى الاتحاد.. ومصادر تؤكد تمرد إيجالو
أنباء تفيد انتقال "بانيجا" من الشباب إلى الاتحاد.. ومصادر تؤكد تمرد إيجالو
منذ 18 دقيقة 1356
المملكة تحتفي باليوم العالمي للغة العربية 2021م في مقر اليونسكو
المملكة تحتفي باليوم العالمي للغة العربية 2021م في مقر اليونسكو
منذ 41 دقيقة 1185
الموسيقيين المصرية تعلق على ظهور محمد رمضان بالشيشة على الهواء 
الموسيقيين المصرية تعلق على ظهور محمد رمضان بالشيشة على الهواء 
منذ 44 دقيقة 273
فهد بن جمعة يكشف عن 6 خطوات لصناعة اقتصاد متنوع
فهد بن جمعة يكشف عن 6 خطوات لصناعة اقتصاد متنوع
منذ 49 دقيقة 1216
هولندا تعلن عن عودة الإغلاق الشامل بسبب كورونا
هولندا تعلن عن عودة الإغلاق الشامل بسبب كورونا
منذ 57 دقيقة 1373
ياسين براهيمي يحصل على الكرة الذهبية لأفضل لاعب في كأس العرب ٢٠٢١
ياسين براهيمي يحصل على الكرة الذهبية لأفضل لاعب في كأس العرب ٢٠٢١
منذ ساعة 1270
شاهد.. سقوط مجرمين في قبضة رجال الأمن 
شاهد.. سقوط مجرمين في قبضة رجال الأمن 
منذ ساعة 1290
"الحدث الكبير".. حالة أعلنتها لندن بعد تسجيل 10 آلاف إصابة جديدة بأوميكرون خلال 24
"الحدث الكبير".. حالة أعلنتها لندن بعد تسجيل 10 آلاف إصابة جديدة بأوميكرون خلال 24
منذ ساعة 1388