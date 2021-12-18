شاهد.. سقوط مجرمين في قبضة رجال الأمن 

الرياض (صدى):
تمكن رجال الأمن العام من القبض على عدد من العناصر الإجرامية الذين تورطوا في ارتكاب عدد من الجرائم.
واستعرض الأمن العام عدد من الجناة الذين تم ضبطهم، ومنهم مواطنًا ظهر في مقطع فيديو يحوي مضامين مسيئة تنافي الآداب العامة، ووثق ذلك ونشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
كما تم القبض على 4 مواطنين قاموا بمشاجرة في مكان عام، فضلاً عن مقيمين اثنين "هندي وباكستاني" اعتديا على مقيم سوداني الجنسية.
وألقت الأجهزة الأمنية القبض على مواطن سطا على محليين تجاريين وسرق محتوياتهما من الأجهزة الألكترونية، كما تم الإطاحة بثلاثة مواطنين ظهر أحدهم في مقطع يتباهى بعرض سلاحين ناريين في مواقع التواصل الاجتماعي، وضبط بحوزتهم سلاح نادري ومادة الحشيش المخدر.
وضبطت الأجهزة الأمنية من مواطن سرق مركبتين واستخدمهما في ارتكاب حوادث اعتداء على المارة وسلب ما بحوزتهم.