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شاهد.. سقوط مجرمين في قبضة رجال الأمن 

منذ ساعة
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شاهد.. سقوط مجرمين في قبضة رجال الأمن 

الرياض (صدى):
تمكن رجال الأمن العام من القبض على عدد من العناصر الإجرامية الذين تورطوا في ارتكاب عدد من الجرائم.

واستعرض الأمن العام عدد من الجناة الذين تم ضبطهم، ومنهم مواطنًا ظهر في مقطع فيديو يحوي مضامين مسيئة تنافي الآداب العامة، ووثق ذلك ونشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

كما تم القبض على 4 مواطنين قاموا بمشاجرة في مكان عام، فضلاً عن مقيمين اثنين "هندي وباكستاني" اعتديا على مقيم سوداني الجنسية.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على مواطن سطا على محليين تجاريين وسرق محتوياتهما من الأجهزة الألكترونية، كما تم الإطاحة بثلاثة مواطنين ظهر أحدهم في مقطع يتباهى بعرض سلاحين ناريين في مواقع التواصل الاجتماعي، وضبط بحوزتهم سلاح نادري ومادة الحشيش المخدر.

وضبطت الأجهزة الأمنية من مواطن سرق مركبتين واستخدمهما في ارتكاب حوادث اعتداء على المارة وسلب ما بحوزتهم.

سرقة
مركبة
مشاجرة
الأمن العام
سلاح ناري

التعليقات

عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 764
منذ 49 دقيقة
اسخلوا جلودهم
لا تتهاونون مع المجرمين

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أحدث التعليقات

عبدالله
جزاك الله خير ابو راكان
واضح ***وصريح
رحم الله أبو عبدالله رحمة واسعة وغفر له وأسكنه فسيح جناته.
الآسيوية صعبة قوية
ما عندة سالفة لازم فريق ابو خرقة اي خبر يضخمة النجم الكبير وما ادري ايش واخرتها طلع عبدالفتاح عسيري حطوة افظل من ميسي،،، الآسيوية...
الوفاء طبعي
طيب عرفنا كل ما كتب خبر المحرر عن النصر قال وكان فريق النصر قد تخطى الهلال بهدفين سجلها فلان وفلان طيب عرفنا ان النصر...
عبدالله
اسخلوا جلودهم لا تتهاونون مع المجرمين

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