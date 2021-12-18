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أخصائية توضح أسباب اختيار الفتاة للرجل المتزوج "فيديو"

منذ يوم
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أخصائية توضح أسباب اختيار الفتاة للرجل المتزوج "فيديو"

علي القحطاني (صدى):
تحدثت أخصائية نفسية ندى الأطرش، عن أسباب اختيار الفتاة للرجل المتزوج، قائلة إن بعض الرجال المتزوجين لديهم نوعا من الكاريزما والقناعة والأمان.

ولفتت ندى الأطرش في حوار ببرنامج سيدتي، إلى أن المرأة عندما تريد الزواج تبحث عن الحب والأمان والعاطفة والفلوس، مبينة أن المرأة عند زواجها من رجل متزوج تدخل في معركة قوية معه و مع زوجته ومع المجتمع نفسه".

وأشارت إلى أن معظم النساء يتزوجن رجلا متزوجا ويكبرها بالسن؛ لبحثهن عن العلاقة الوالدية وليس الزوج لأسباب تشمل حرمانها من والدها أو قسوة والدها عليها أو تكون العلاقة بينها وبين والدها مشوهة.

النساء
الزوج
معركة
ندى الأطرش
الرجل المتزوج

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 56137
منذ ساعة
طيب يكون خير

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أحدث التعليقات

ابو عمار
كيف يعني .. اجبروه والا احرجوه
ابو عمار
ههههههههههههههههه قلة عقل
ابو عمار
في زمن صدام رحمه الله يعيش العراقيون بكرامه وبعد استلام المليشيا التابعه لايران الحكم اصبح الشعب بلا كرامه
ابو عمار
طيب
ابو عمار
اوكي

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