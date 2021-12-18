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ناويه تثبت لزوجها انها سنعه
منذ 12 ساعة
2484
1
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التعليقات
ابو عمار
عدد التعليقات : 56100
منذ ساعة
كفو
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أحدث التعليقات
عبدالله
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلطف بأهله وان يجيرهم في مصابهم
عبدالله
الغربيين يمارسون القذارة وبرضاهم وعندما يختلفون مع بعض تتحول تلك الممارسات إلى دعاوى اغتصاب 😂😂
عبدالله
كثر الله من أمثال هذا الدكتور الحقيقة اننا نعتز بدكاترة مثل هذا الدكتور الفذ
ابو عمار
مبروك
ابو عمار
طيب
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