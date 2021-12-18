بعد تشويه وجهها.. أسرة "الأميرة مريم" تحاصر منزل الجاني

بغداد (صدى):
حاصرت عشيرة فتاة عراقية تٌدعى "مريم" منزل الجاني الذي تسبب في تشويه وجهها وجسدها بسبب رفضها الزواج منه بعد مرور 7 أشهر من الحادثة مطالبين بمحاكمته.
وبدأت قصة "مريم" بطلب شاب الزواج منها لكنها رفضت، ليقوم الجاني بالتسلل إلى منزلها ليلاً وسكب المادة الحارقة على وجهها ثم هرب.
ومن جانبه، قال "والد مريم" أن الضحية تعيش حياة مأساوية منذ الحادثة حيث مضت ٧ أشهر ولم تُشفَ من التشوهات التي حصلت في جسمها.
كما تفاعل المتابعون مع قصة "مريم" مطالبين بإنزال العقوبة على الجاني وتداولوا هاشتاغ "أنقذوا الأميرة مريم" للتضامن معها.