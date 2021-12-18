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بالفيديو.. ابنة طلال مداح تكشف سبب توقف مسلسل السيرة الذاتية لوالدها

منذ 4 ساعات
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بالفيديو.. ابنة طلال مداح تكشف سبب توقف مسلسل السيرة الذاتية لوالدها

الرياض (صدى):
تحدثت إخلاص مداح ابنة الراحل طلال مداح، عن تكريم والدها بعد 20 عامًا من وفاته، مشيرة إلى أن هذا التكريم أسعد عائلتها وجعلتهم يشعرون بالفخر.

وتفصيلاً، قالت "إخلاص" في حديثها: "بالنسبة للتكريم شئ يثلج الصدر ويسبب لنا السعادة تكريم الوالد بعد 20 عامًا من وفاته وعطاء الناس بالدعاء له وحضرت التكريم بالنيابة عن أهلى وكان شئ مشرف"، بحسب برنامج "سيدتي".

وعن اعتراض العائلة عن مسلسل السيرة الذاتية لطلال المداح، أضافت: "طلال مداح ظاهرة وعتب الجمهور على أبنائه سوء فهم.. وتم وقف العمل على المسلسل لأن بعض بنود العقد ما ظبطت وووقفنا موضع المسلسل حتى يتم جدولة أو اتخاذ قرار آخر وليس لأننا معترضين على السيرة الذاتية".

 

طلال مداح
إخلاص طلال مداح
ابنة طلال مداح
السيرة الذاتية لطلال مداح
تكريم طلال مداح

التعليقات

واضح ***وصريح
واضح ***وصريح عدد التعليقات : 15188
منذ 41 دقيقة
رحم الله أبو عبدالله رحمة واسعة وغفر له وأسكنه فسيح جناته.

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أحدث التعليقات

عبدالله
جزاك الله خير ابو راكان
واضح ***وصريح
رحم الله أبو عبدالله رحمة واسعة وغفر له وأسكنه فسيح جناته.
الآسيوية صعبة قوية
ما عندة سالفة لازم فريق ابو خرقة اي خبر يضخمة النجم الكبير وما ادري ايش واخرتها طلع عبدالفتاح عسيري حطوة افظل من ميسي،،، الآسيوية...
الوفاء طبعي
طيب عرفنا كل ما كتب خبر المحرر عن النصر قال وكان فريق النصر قد تخطى الهلال بهدفين سجلها فلان وفلان طيب عرفنا ان النصر...
عبدالله
اسخلوا جلودهم لا تتهاونون مع المجرمين

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