بالفيديو.. ابنة طلال مداح تكشف سبب توقف مسلسل السيرة الذاتية لوالدها

الرياض (صدى):
تحدثت إخلاص مداح ابنة الراحل طلال مداح، عن تكريم والدها بعد 20 عامًا من وفاته، مشيرة إلى أن هذا التكريم أسعد عائلتها وجعلتهم يشعرون بالفخر.
وتفصيلاً، قالت "إخلاص" في حديثها: "بالنسبة للتكريم شئ يثلج الصدر ويسبب لنا السعادة تكريم الوالد بعد 20 عامًا من وفاته وعطاء الناس بالدعاء له وحضرت التكريم بالنيابة عن أهلى وكان شئ مشرف"، بحسب برنامج "سيدتي".
وعن اعتراض العائلة عن مسلسل السيرة الذاتية لطلال المداح، أضافت: "طلال مداح ظاهرة وعتب الجمهور على أبنائه سوء فهم.. وتم وقف العمل على المسلسل لأن بعض بنود العقد ما ظبطت وووقفنا موضع المسلسل حتى يتم جدولة أو اتخاذ قرار آخر وليس لأننا معترضين على السيرة الذاتية".