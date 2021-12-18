" السكري داء العصر الحالي "

(صدى):
السكري يطلق عليه ديابيتس ميلليتس وهي تسمية لاتينية من قبل الميلاد، وهو داء مزمن ينشأ عن عدم إنتاج البنكرياس ما يكفي من هرمون الأنسولين الذي يمكن الجسم من امتصاص الجلوكوز من الدم لاستخدامه في إنتاج الطاقة اللازمة للجسم ، وعدم القدرة على إنتاج الأنسولين يؤدي إلى رفع مستوى الجلوكوز في الدم وبالتالي قد يتطور إلى فشل مختلف الأجهزة والأنسجة في الجسم في حالة عدم الاهتمام والتعايش معه وحسب تأكيد استشاري السكر والغدد الصماء بمستشفيات القوات المسلحة الدكتور سعود السفري في 13 أكتوبر 2021م أن المملكة أصبحت من أوائل دول العالم إصابة بداء السكري وأن الإحصائيات لنسبة المصابين في المملكة بلغت 18% من إجمالي عدد السكان وهي نسبة كبيرة جدا وتحتاج إلى وقفة جادة واهتمام بهذا الداء.
وهناك ثلاثة أنواع من داء السكري معروفة في هذا العصر ونلخصها مع طريقة التعامل معها كالآتي:
النوع الأول: - ويعرف بسكري الأحداث الذي ينتشر بين الأطفال والمراهقين لأنه من أمراض المناعة الذاتية وهو عبارة عن نقص في إفراز الأنسولين أو عدم إفرازه نهائيا بسبب تلف في خلايا بيتا في البنكرياس مما يجعل المريض يحتاج للأنسولين من مصدر خارجي مدى الحياة.
أسباب المرض: -لا يوجد له سبب واضح ولكن قد تكون هناك عدة عوامل مساعدة لحدوث المرض مثل: عدوى فيروسية أو بكتيرية، أو سموم كيميائية في الطعام، أو الجينات، أو مكونات مجهولة تحدث رد فعل المناعة الذاتية.
طريقة التعامل معه: - يحتاج المريض للأنسولين إما بالحقن أو مضخة الأنسولين لأنه لا يستجيب للعلاج بالأقراص.
النوع الثاني: - يعرف بمقاومة الجسم لتأثير هرمون الأنسولين أو أن خلايا بيتا لا تنتج ما يكفي منه فيجعل المصابين (أغلبهم من كبار السن) لا يستخدمون الأنسولين المنتج على نحو فعال، ويشكل هذا النوع 90% من المصابين في العالم ويمكن أن يصيب الأطفال أيضا.
أسباب المرض: -اختلاف أجزاء صغيرة في الحمض النووي تؤثر في إنتاج الأنسولين، والوزن الزائد في البطن، وارتفاع السكر في الدم، وارتفاع الكوليسترول والدهون الثلاثية، وتكسير الكبد للسكر، والإشارات الخاطئة بين الخلايا في إنتاج الأنسولين.
طريقة التعامل معه: -ممارسة الرياضة – الغذاء الصحي بحمية – العلاج بالأقراص - وأما الحقن يكون عند تطور المرض وحالات الارتفاع الشديد في سكر الدم.
النوع الثالث: - يسمى سكري الحمل وهو تغيير في نسبة السكر في الدم، لأنه يصيب بعض الحوامل في فترة النصف الأخير من الحمل في حالات نادرة لأن سكر الحمل عادة ما يختفي بعد الولادة مباشرة ولكنه حسب ما أثبتت الدراسات أنه أحد عوامل الخطورة للإصابة بسكري النوع الثاني.
أسباب المرض: -هو ارتفاع السكر في الدم خلال فترة الحمل بسبب إنتاج المشيمة هرمونات تعيق الأنسولين وزيادة الوزن قبل الحمل وأثناء الحمل والوراثة وأيضا متلازمة تكييس المبايض.
طريقة التعامل معه: -تناول الطعام الصحي – ممارسة التمارين الرياضية المناسبة للحامل ومنها المشي – مراقبة الوزن أثناء الحمل.
الأعراض المصاحبة لداء السكري: -
تختلف الأعراض حسب اختلاف مقدار ارتفاع سكر الدم ولكن غالبتها تكون مثل: كثرة التبول – العطش – الجوع – فقدان الوزن – التعب والإجهاد – عدم التركيز – تشوش الرؤية – التقيؤ والآم البطن – التأخر في التئام الجروح – حرارة في القدمين.
مضاعفات داء السكري: -
نظرا لعدم وجود علاج نهائي لداء السكري حتى الآن وعدم مصادقته والتعايش معه فإنه يؤدي إلى مضاعفات مزمنة وفشل في مختلف الأجهزة وهي كالتالي:
اعتلال في كل من شبكة العين والكلى والأعصاب الطرفية والجهاز العصبي المركزي وتصلب الشرايين وأمراض القلب واعتلال الدورة الدموية الطرفية والدماغية وارتفاع ضغط الدم والدهون والكوليسترول في الدم ناهيك عن التأثير النفسي والاجتماعي السلبي، وأما مضاعفات سكري الحمل فهي زيادة أو نقص حجم الجنين عن المعدل الطبيعي أو تشوهات خلقية للجنين أو الولادة المبكرة أو الإجهاض ووفاة الجنين قبل الولادة أو تسمم الحمل.
والرسالة التي أرغب في إيصالها لنفسي قبل القارئ الكريم من هذا الملخص عن هذا الداء الخطير هي ضرورة الالتزام بالفحوصات الدورية اللازمة وممارسة الرياضة بشكل متواصل ومنتظم حتى لو كانت رياضة المشي لمدة نصف ساعة يوميا وإتباع نظام غذائي صحي يعتمد على الخضروات والفواكه مع التقليل من اللحوم الحمراء وتناول الأسماك الطازجة والحرص على تناول الماء بكثرة وتجنب مشروبات الكافيين (القهوة – الشاي – المياه الغازية) لأنها تعمل على فقدان الجسم للماء ، والتعرض لأشعة الشمس لمدة نصف ساعة يوميا بين الثامنة والنصف والعاشرة والنصف صباحا للحصول على فيتامين دال مع الاهتمام بالنظافة الشخصية وعدم الإفراط في الحزن والغضب والأزمات النفسية لأن ذلك يسبب زيادة في الهرمونات المضادة للأنسولين وبالتالي الإصابة بمرض السكري، وأخيرا الحفاظ على النوم الجيد مبكرا والكافي للجسم من 7-8 ساعات يوميا مع عدم السهر.
أما رسالتي إلى مرضى السكري فهي الصبر والاحتساب، والتي أرجوا من الله أن يشفيهم جميعا وأذكرهم بقصة المرأة التي أتت النبي صلى الله عليه وآلة وسلم وقالت له: إِنِّي أُصرَع، وإِنِّي أَتَكَشَّف، فَادعُ الله تعالى لِي، قال: «إِن شِئتِ صَبَرتِ ولَكِ الجَنَّةُ، وَإِن شِئْتِ دَعَوتُ الله تعالى أنْ يُعَافِيك» فقالت: أَصبِرُ، ثم قالت: إِنِّي أَتَكَشَّف فَادعُ الله أَن لاَ أَتَكَشَّف، فَدَعَا لَهَا " حديث صحيح – متفق عليه.