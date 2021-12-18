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العروس خايفه احد يعطيها عين
منذ 16 ساعة
1874
1
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التعليقات
ابو عمار
عدد التعليقات : 56117
منذ 7 دقائق
طيب
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أحدث التعليقات
ابو عمار
الله يكون بعونهم و يرحم والدهم
ابو عمار
طيب
ابو عمار
ما درى الثور انه اسد
القرنيs@s@عآآآآقرهم..........👍😎
جعلهم ينقرضون ومايبقى منهم احد نقص على ظاهر الارض وباطنها
ابو عمار
هاي قصيده بلا معنى و لا قافيه وانما صفصده كلاميه
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