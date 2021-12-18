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مضاربة بين جماهير ولاعبي فريقها بعد الخسارة

منذ 18 ساعة
1775
1

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 56120
منذ ساعة
اوكي

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أحدث التعليقات

ابو عمر
البوليفارد مجهز للاحتفال من قبل لاكن ماضبطت جوميز ماكان في يومه ههههههههههه
زعيم للأبد
نوره زوجة المرحوم محمد حمزه في مسلسل ليلة هروب الله يشفيها
يحيى الشهراني
نظمو زي قطر واحنا موافقين يكون عندكم خطا فاضح وفادح وقادح . ذكرتوني باللي مالقى في التفاح عييب قال احمر الخدين .
العميد والزعيم عينان برأس لأنهم عالميين
من جد الي سماكم نادي الصياح والعويل واللطم ( حمد الله وقع نظامي والسبب لأنة حر ولا يرتبط بعقد يا مغفلين.!! والسبب إدارتكم الرقيقة...
قرم
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.

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