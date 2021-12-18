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بالفيديو.. مواطن يحول كرسيه المتحرك لطاقة عطاء بعد تجاهل المقاهي للتهيئة العامة لذوي الإعاقة

منذ 4 ساعات
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بالفيديو.. مواطن يحول كرسيه المتحرك لطاقة عطاء بعد تجاهل المقاهي للتهيئة العامة لذوي الإعاقة

الرياض (صدى):
استطاع سعود الشمري أن يحول كرسيه المتحرك إلى طاقة عطاء بعد تجاهل المقاهي للهيئة العامة لذوي الإعاقة.

وقال سعود الشمري'" بعد أن لازمت الكرسي المتحرك اكتشفت أن هناك الكثير من الحقوق لذوي الإعاقة لابد أن تلبي في المجتمع.

وتابع، ذهبت لاختيار مقهى كي أجلس فيه تتناسب مع حالتي واعاقتي وكانت الصدمة الكبرى هو أنني ما حصلت ولا مقهى كان مناسب لاشخاص ذوي الإعاقة.

واستطرد، اضطررت إلى نزول الكافيه حتى أرى بنفسي لماذا أصحاب المقاهي لا يهيئون المكان لذوي الإعاقة مؤكدا أن ذوي الإعاقة لهم حقوق لابد من توافرها والا انعزلوا في منازلهم.

وتابع، الآن بعد استمرارنا في هذه المبادرة استطعنا تهييئ أكثر من 17 مقهى لذوي الإعاقة والآن أصبح 25 شخص من ذوي الإعاقة يشاركون معنا في هذه المبادرات، لافتا إلى أن رسالته هو أن الفكرة إلى المجتمع كليا.

ذوي الإعاقة
كرسي متحرك
مبادرة
مقاهي
أصحاب ذوي الاعاقة

التعليقات

نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10785
منذ ساعة
الله يعينكم

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أحدث التعليقات

محمد القحطاني
ما ضيع حمدالله الا وكيل أعماله المفروض التسويه مع النصر ثم يوقع أما التوقيع قبل دفع الشرط الجزائي وبدون تسويه فهي مشكلة حمدالله ووكيل...
نجاة محمد
الله يعينكم
نجاة محمد
ما فيها شئ بس نادي الفقر غاوي مشاكل
نجاة محمد
مبروك فوز قطر
مرام
أول شيء لزم قبل كل مباراة يكون فيه تهيئة للاعبين

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