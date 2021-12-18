قطر تحرز برونزية كأس العرب بعد فوزها على مصر

وكالات (صدى):
حقق منتخب قطر المركز الثالث في بطولة كأس العرب وذلك عقب تغلبه على مصر بركلات الترجيح بنتيجة "5-4"، وذلك خلال لقاء تحديد المركز الثالث بطولة كأس العرب قطر 2021.
أما عن ركلات الترجيح فسجل "أفشة" الركلة الأولى لمصر فيما سجل "بوعلام خوخي" لقطر من الركلة الثانية ليعود ويسجل عمرو السولية الركلة الثانية لمصر.
كما أحرز عبد الكريم حسن يسجل لقطر الركلة الثالثة ودعمه علاء الدين بتسجيل الركلة الرابعة لقطر لتصبح 3-2، أما أحمد فتوح فسجل الركلة الرابعة لمصر وتصبح النتيجة 3-3.
وتمكن أكرم عفيف من تسجيل الركلة الخامسة لقطر لتصبح النتيجة 4-3 فيما سجل أكرم توفيق الركلة الخامسة لمصر النتيحة 4-4.
ليسجل كريم بو ضياف الركلة السادسة ويسجل النتيحة 5-4 لقطر وأهدر محمد شريف يهدر الركلة السادسة وتفوز قطر بنتيجة 5-4 لتحصل على المركز الثالث "البرونزية" في بطولة كأس العرب.