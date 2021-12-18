نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

قطر تحرز برونزية كأس العرب بعد فوزها على مصر

منذ 4 ساعات
1725
1
قطر تحرز برونزية كأس العرب بعد فوزها على مصر

وكالات (صدى):

حقق منتخب قطر المركز الثالث في بطولة كأس العرب وذلك عقب تغلبه على مصر بركلات الترجيح بنتيجة "5-4"، وذلك خلال لقاء تحديد المركز الثالث بطولة كأس العرب قطر 2021.

أما عن ركلات الترجيح فسجل "أفشة" الركلة الأولى لمصر فيما سجل "بوعلام خوخي" لقطر من الركلة الثانية ليعود ويسجل عمرو السولية الركلة الثانية لمصر.

كما أحرز عبد الكريم حسن يسجل لقطر الركلة الثالثة ودعمه علاء الدين بتسجيل الركلة الرابعة لقطر لتصبح 3-2، أما أحمد فتوح فسجل الركلة الرابعة لمصر وتصبح النتيجة 3-3.

وتمكن أكرم عفيف من تسجيل الركلة الخامسة لقطر لتصبح النتيجة 4-3 فيما سجل أكرم توفيق الركلة الخامسة لمصر النتيحة 4-4.

ليسجل كريم بو ضياف الركلة السادسة ويسجل النتيحة 5-4 لقطر وأهدر محمد شريف يهدر الركلة السادسة وتفوز قطر بنتيجة 5-4 لتحصل على المركز الثالث "البرونزية" في بطولة كأس العرب.

كأس العرب
المنتخب المصري
المنتخب القطري
مباراة قطر ومصر
برونزية كأس العرب

التعليقات

نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10785
منذ ساعة
مبروك فوز قطر

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

محمد القحطاني
ما ضيع حمدالله الا وكيل أعماله المفروض التسويه مع النصر ثم يوقع أما التوقيع قبل دفع الشرط الجزائي وبدون تسويه فهي مشكلة حمدالله ووكيل...
نجاة محمد
الله يعينكم
نجاة محمد
ما فيها شئ بس نادي الفقر غاوي مشاكل
نجاة محمد
مبروك فوز قطر
مرام
أول شيء لزم قبل كل مباراة يكون فيه تهيئة للاعبين

أخر الأخبار

الأمير عبد العزيز بن فهد يتكفل ب 2 مليون ريال لسداد دين المتوفى محمد الشمري
الأمير عبد العزيز بن فهد يتكفل ب 2 مليون ريال لسداد دين المتوفى محمد الشمري
منذ 11 دقيقة 10012
منتخب الجزائر بطلا لكأس العرب 2021 بعد فوزه على تونس 
منتخب الجزائر بطلا لكأس العرب 2021 بعد فوزه على تونس 
منذ 12 دقيقة 1224
شاهد.. قصة أول مصليات العيد في الرياض
شاهد.. قصة أول مصليات العيد في الرياض
منذ 25 دقيقة 1154
" النصر" يستقبل خبراً ساراً بعودة أحد نجومه إلى الملاعب بعد الإصابة
" النصر" يستقبل خبراً ساراً بعودة أحد نجومه إلى الملاعب بعد الإصابة
منذ 39 دقيقة 1289
حمدلله بديلا لـ "نياكاتي" مع الاتحاد 
حمدلله بديلا لـ "نياكاتي" مع الاتحاد 
منذ 47 دقيقة 1372
"عادل العقيلي" يوضح هل ماء الكمأة وكحل الأسمد مفيد للعين (فيديو)
"عادل العقيلي" يوضح هل ماء الكمأة وكحل الأسمد مفيد للعين (فيديو)
منذ 52 دقيقة 1189
إحالة مقيم آوى 8 مخالفين لنظام أمن الحدود للنيابة العامة بعسير
إحالة مقيم آوى 8 مخالفين لنظام أمن الحدود للنيابة العامة بعسير
منذ 56 دقيقة 1258
شاهد.. المالكي يزور نجلي الراحل "الشمري" في مستشفى رفحاء ويمزح معهما 
شاهد.. المالكي يزور نجلي الراحل "الشمري" في مستشفى رفحاء ويمزح معهما 
منذ ساعة 867
شاهد.. الفيضانات والأمطار تدمر المحافظات العراقية
شاهد.. الفيضانات والأمطار تدمر المحافظات العراقية
منذ ساعة 1415
أخصائية توضح أسباب اختيار الفتاة للرجل المتزوج "فيديو"
أخصائية توضح أسباب اختيار الفتاة للرجل المتزوج "فيديو"
منذ ساعة 1767