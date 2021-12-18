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خبير تخطيط النقل: معظم الحوادث المرورية سببها السرعة

منذ ساعتين
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خبير تخطيط النقل: معظم الحوادث المرورية سببها السرعة

الرياض (صدى):
أكد بدر العيادة خبير تخطيط النقل وهندسة المرور، أن معظم الحوادث المرورية بسبب"السرعة"، مشيرًا إلى أن نظام ساهر ساهم في حماية الأرواح.

وأوضح "العيادة" في حديثه أن الحوادث انخفضت خلال الـ 6 سنوات الأخيرة قائلاً: "انخفاض الحوادث خلال 6 سنوات الأخيرة شئ يدعي للفخر لأن نزلنا من 10 آلاف قتيل إلى حدود 4 آلاف لكن أمامنا طريق طويل لتحسين السلامة المرورية".

وذكر أن معظم الحوادث المرورية نتيجة السرعة وهى أساس الإصابات فهناك أكثر من 25 ألف إصابة خلال السنة الماضية، ومعظم المشتركين في الحوادث المرورية أكثر من 70% تحت السن الأربعين.

وتابع: "بضرب مثال بسيط يعتقدون أن السرعة لا علاقة لها بالموضوع بينما من يقود سيارة حوالي 50 كيلومترًا في الساعة وصار له حادث كأنه وقع من رابع دور من عمارة لذلك يجب الانتباه والقيادة بتحفظ".

وعن أهمية توقيع العقوبات، أضاف: "معظم الحوادث تقع داخل المدن لذلك أهيب بالمسؤولين أنهم يركزون على السلامة المرورية وأن تكون موجودة وواضحة كصيانة الطرق وتوضيح المسارات بشكل مستمر وأيضًا الغرامات على المخالفات"، بحسب قناة "الإخبارية".

الحوادث المرورية
المخالفات المرورية
الطرق
الحوادث
بدر العيادة
سرعة القيادة

التعليقات

إبراهيم الخبراني
إبراهيم الخبراني عدد التعليقات : 410
منذ ساعة
اغلب الحوادث بسبب الانشغال بالجوال أثناء القيادة

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أحدث التعليقات

عبده بن محمد يحيى الأمير
الله يجزاه خير والله اني قريب منه في خميس مشيط وبدون سيار لو يعمل جماله يعمل خير ويشتري لي اختها اني ادعي له
خبير رياضي
كيف فاز النصر وهوا في هالحالة النفسيه والضغوط الصعبه عليه و مدرب جديد ويلعب ب 2 اجانب فقط ولا عبين صغار قليلين خبره وأمام...
بلسم الروح
الله يشافيهم الحذر ---- الحذر
بلسم الروح
الله يشافيهم الحذر ---- الحذر
إبراهيم الخبراني
اغلب الحوادث بسبب الانشغال بالجوال أثناء القيادة

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