خبير تخطيط النقل: معظم الحوادث المرورية سببها السرعة

الرياض (صدى):
أكد بدر العيادة خبير تخطيط النقل وهندسة المرور، أن معظم الحوادث المرورية بسبب"السرعة"، مشيرًا إلى أن نظام ساهر ساهم في حماية الأرواح.
وأوضح "العيادة" في حديثه أن الحوادث انخفضت خلال الـ 6 سنوات الأخيرة قائلاً: "انخفاض الحوادث خلال 6 سنوات الأخيرة شئ يدعي للفخر لأن نزلنا من 10 آلاف قتيل إلى حدود 4 آلاف لكن أمامنا طريق طويل لتحسين السلامة المرورية".
وذكر أن معظم الحوادث المرورية نتيجة السرعة وهى أساس الإصابات فهناك أكثر من 25 ألف إصابة خلال السنة الماضية، ومعظم المشتركين في الحوادث المرورية أكثر من 70% تحت السن الأربعين.
وتابع: "بضرب مثال بسيط يعتقدون أن السرعة لا علاقة لها بالموضوع بينما من يقود سيارة حوالي 50 كيلومترًا في الساعة وصار له حادث كأنه وقع من رابع دور من عمارة لذلك يجب الانتباه والقيادة بتحفظ".
وعن أهمية توقيع العقوبات، أضاف: "معظم الحوادث تقع داخل المدن لذلك أهيب بالمسؤولين أنهم يركزون على السلامة المرورية وأن تكون موجودة وواضحة كصيانة الطرق وتوضيح المسارات بشكل مستمر وأيضًا الغرامات على المخالفات"، بحسب قناة "الإخبارية".