عدنان جستنيه عن قضية "حمدالله": فسخوا ولا ما فسخوا (فيديو)

نواف السالم (صدى):
علق الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه على قضية المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله بأبيات شعرية تحت عنوان "فسخوا ولا ما فسخوا".
وقال "جستنيه" في مقطع فيديو له مشيرًا لفسخ النصر عقدهم مع "حمدالله": "فسخوا ولا ما فسخوا تراهم فسخوا بس خوفي عن اللي بالي بالكم انهم رجعوا في كلامهم واتجدت من جديد إعلامهم أنهم فسخوا".
وتابع: "فسخوا العقد ولا البيان هذا هو السؤال اللي يجي على البال ماهو لعب عيال .. كلمة تتقال الجواب بكرة كل شئ بكرة يظهر ويبان .. واحد من الاتنين رايح تشوفه العين لا نصدق بس العقل ولا حضرة البيان وتعظيم سلام".
وتابع خاطرته: "يا زمن خليتهم فسخوا من المنطق ومن كلمتهم كمان فسخوا وأمان يا دنيا أمان والله ما لك أمان على اللي سواه أبي سرية طير يا حمام".
وكانت مصادر قد كشفت أن إدارة النص ستخاطب نظيرتها في نادي الاتحاد رسميًّا، في حال عدم دفع المغربي عبد الرزاق حمد الله الشرط الجزائي.
وأوضحت المصاد أن النصر سيطالب إدارة الاتحاد بتحمل قيمة المبلغ المطلوب في عقد لاعبه السابق "حمدالله".
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