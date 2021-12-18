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عدنان جستنيه عن قضية "حمدالله": فسخوا ولا ما فسخوا (فيديو)

منذ ساعتين
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عدنان جستنيه عن قضية "حمدالله": فسخوا ولا ما فسخوا (فيديو)

نواف السالم (صدى):
علق الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه على قضية المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله بأبيات شعرية تحت عنوان "فسخوا ولا ما فسخوا".

وقال "جستنيه" في مقطع فيديو له مشيرًا لفسخ النصر عقدهم مع "حمدالله": "فسخوا ولا ما فسخوا تراهم فسخوا بس خوفي عن اللي بالي بالكم انهم رجعوا في كلامهم واتجدت من جديد إعلامهم أنهم فسخوا".

وتابع: "فسخوا العقد ولا البيان هذا هو السؤال اللي يجي على البال ماهو لعب عيال .. كلمة تتقال الجواب بكرة كل شئ بكرة يظهر ويبان .. واحد من الاتنين رايح تشوفه العين لا نصدق بس العقل ولا حضرة البيان وتعظيم سلام".

وتابع خاطرته: "يا زمن خليتهم فسخوا من المنطق ومن كلمتهم كمان فسخوا وأمان يا دنيا أمان والله ما لك أمان على اللي سواه أبي سرية طير يا حمام".

وكانت مصادر قد كشفت أن إدارة النص ستخاطب نظيرتها في نادي الاتحاد رسميًّا، في حال عدم دفع المغربي عبد الرزاق حمد الله الشرط الجزائي.

وأوضحت المصاد أن النصر سيطالب إدارة الاتحاد بتحمل قيمة المبلغ المطلوب في عقد لاعبه السابق "حمدالله".

VID-20211218-WA0040

النصر
الاتحاد
عدنان جستنيه
عبدالرزاق حمدالله
تعاقد حمدالله مع الاتحاد
فسخ النصر مع حمدالله
عقوبة حمدالله

التعليقات

صادوة ♣️
صادوة ♣️ عدد التعليقات : 3378
منذ 42 دقيقة
الله يجعل حيلكم بينكم

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أحدث التعليقات

عاشق العالمي 💛💙
الله يعين الإتحاد .. اتوقع بيزودون شحاتينهم عند الإشارات من شان تغطية التكاليف الباهضة 🤣
محمد
الكلام بلاش وناديه السابق يفسخ عقده من طرف واحد ماعليه شي بس خصمك وناديك عليهم عقوبات هههههههههههههه الله يشيل هذه الاشكال
صادوة ♣️
الله يجعل حيلكم بينكم
جاسم
في كل العالم يتم تجديد القطع باستبدال القطع المستهلكه بسبب الاستعمال وتعود تعمل مثل الجديده واغلب التجار يستوردون الكثير من قطع الغيار المجدده ومن...
عبده بن محمد يحيى الأمير
الله يجزاه خير والله اني قريب منه في خميس مشيط وبدون سيار لو يعمل جماله يعمل خير ويشتري لي اختها اني ادعي له

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