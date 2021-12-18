بالفيديو.. أحلام تستعرض جمال مدينة جدة

أميرة خالد (صدى):
استعرضت الفنانة الإماراتية أحلام، جمال مدينة جدة في مقطع فيديو قصير نشرته عبر حسابها على "إنستجرام".
وعلقت أحلام على الفيديو:"لا بارك الله في الغياب لا وفق الله كل صده ازريت ابين هالعتاب وماشفت للغالين رده… العمر من كفيني ذاب ويطيح ورده بعد ورده لاجيتهم راحوا سراب يا هالجفاء مانيب قده.. ظنيت ابلمسه السحاب وآخد لي من الغيم مده خاب الرجاء واحساسي خاب ما جاني منه الا برده".
وكانت أحلام قد ظهرت في أحدث جلسة تصوير لها، بإطلالة ناعمة، وشغلت مواقع السوشيال ميديا بـ فيديو لها مع مدير أعمالها وكانت تهدده، بينما كان يغازلها أثناء ارتداء الحجاب.