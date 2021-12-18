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بالفيديو.. أحلام تستعرض جمال مدينة جدة

منذ 8 ساعات
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بالفيديو.. أحلام تستعرض جمال مدينة جدة

أميرة خالد (صدى):
استعرضت الفنانة الإماراتية أحلام، جمال مدينة جدة في مقطع فيديو قصير نشرته عبر حسابها على "إنستجرام".

وعلقت أحلام على الفيديو:"لا بارك الله في الغياب لا وفق الله كل صده ازريت ابين هالعتاب وماشفت للغالين رده… العمر من كفيني ذاب ويطيح ورده بعد ورده لاجيتهم راحوا سراب يا هالجفاء مانيب قده.. ظنيت ابلمسه السحاب وآخد لي من الغيم مده خاب الرجاء واحساسي خاب ما جاني منه الا برده".

وكانت أحلام قد ظهرت في أحدث جلسة تصوير لها، بإطلالة ناعمة، وشغلت مواقع السوشيال ميديا بـ فيديو لها مع مدير أعمالها وكانت تهدده، بينما كان يغازلها أثناء ارتداء الحجاب.

 

جدة
أحلام
فن ومشاهير
فيديو قصير

التعليقات

مراقب
مراقب عدد التعليقات : 50
منذ 54 دقيقة
خايف انها تستعرض شي ثاني

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أحدث التعليقات

عبدالله
جزاك الله خير ابو راكان
واضح ***وصريح
رحم الله أبو عبدالله رحمة واسعة وغفر له وأسكنه فسيح جناته.
الآسيوية صعبة قوية
ما عندة سالفة لازم فريق ابو خرقة اي خبر يضخمة النجم الكبير وما ادري ايش واخرتها طلع عبدالفتاح عسيري حطوة افظل من ميسي،،، الآسيوية...
الوفاء طبعي
طيب عرفنا كل ما كتب خبر المحرر عن النصر قال وكان فريق النصر قد تخطى الهلال بهدفين سجلها فلان وفلان طيب عرفنا ان النصر...
عبدالله
اسخلوا جلودهم لا تتهاونون مع المجرمين

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