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رغد صدام حسين تهنئ قطر بقصيدة لوالدها

منذ 17 ساعة
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رغد صدام حسين تهنئ قطر بقصيدة لوالدها

بغداد (صدى):

قدمت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل، التهنئة لقطر قيادة وشعبا بعيدها الوطني الذي يصادف 18 ديسمبر، من خلال إعادة نشرها لقصيدة خطها والدها من أسره يمدح فيها قطر وشعبها وأميرها.

وقالت رغد في تغريدة أرفقتها بقصيدة والدها: "كل عام والأخوة في قطر حاكما وحكومة وشعبا بخير وعز من الله سبحانه، تمنياتي لكم بمناسبة اليوم الوطني القطري المزيد من الاستقرار والتقدم".

وكتبت القصيدة المنشورة والتي تم تداولها بشكل واسع من قبل مغردين، بخط يد الرئيس العراقي الراحل، ويلاحظ في الصورة المنشورة تعديلات وتصويبات قام بها صدام حسين.

قصيدة
صدام حسين
رغد صدام حسين

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 56117
منذ 10 دقائق
هاي قصيده بلا معنى و لا قافيه وانما صفصده كلاميه

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أحدث التعليقات

ابو عمار
الله يكون بعونهم و يرحم والدهم
ابو عمار
طيب
ابو عمار
ما درى الثور انه اسد
القرنيs@s@عآآآآقرهم..........👍😎
جعلهم ينقرضون ومايبقى منهم احد نقص على ظاهر الارض وباطنها
ابو عمار
هاي قصيده بلا معنى و لا قافيه وانما صفصده كلاميه

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