رغد صدام حسين تهنئ قطر بقصيدة لوالدها

بغداد (صدى):
قدمت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل، التهنئة لقطر قيادة وشعبا بعيدها الوطني الذي يصادف 18 ديسمبر، من خلال إعادة نشرها لقصيدة خطها والدها من أسره يمدح فيها قطر وشعبها وأميرها.
وقالت رغد في تغريدة أرفقتها بقصيدة والدها: "كل عام والأخوة في قطر حاكما وحكومة وشعبا بخير وعز من الله سبحانه، تمنياتي لكم بمناسبة اليوم الوطني القطري المزيد من الاستقرار والتقدم".
وكتبت القصيدة المنشورة والتي تم تداولها بشكل واسع من قبل مغردين، بخط يد الرئيس العراقي الراحل، ويلاحظ في الصورة المنشورة تعديلات وتصويبات قام بها صدام حسين.