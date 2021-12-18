مسؤول لبناني سابق: "حزب الله" هو المسؤول عن تهريب المخدرات إلى السعودية

بيروت (صدى):
كشف الرئيس السابق لمكتب مكافحة المخدرات وتبييض الأموال في الجمارك اللبنانية، العقيد نزار الجردي؛ أنه لم يصدر قرار سياسي بعد بوقف التهريب عبر كل المعابر الشرعية منها وغير الشرعية.
وأوضح العقيد نزار الجردي، أن غياب الماسحات الضوئية (scanners) وعدم إصلاح أو تجديد الموجود يؤكّد هذا الأمر؛ حيث لجأت الجمارك في عديد من الحالات إلى التفتيش اليدوي، من خلال إفراغ الشحنات المشكوك بأمرها.
وأكد أن "حزب الله" هو المسؤول اليوم عن تهريب المخدرات إلى السعودية وبقية الدول، لافتًا إلى انهيار الليرة اللبنانية وتداعيات ذلك على رواتب عناصر الجمارك وبقية القوى الأمنية، أدى إلى إضعاف قدرة العناصر عن العمل في الزخم السابق نفسه في تنفيذ المهمات.