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مسؤول لبناني سابق: "حزب الله" هو المسؤول عن تهريب المخدرات إلى السعودية

منذ ساعة
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مسؤول لبناني سابق: "حزب الله" هو المسؤول عن تهريب المخدرات إلى السعودية

بيروت (صدى):
كشف الرئيس السابق لمكتب مكافحة المخدرات وتبييض الأموال في الجمارك اللبنانية، العقيد نزار الجردي؛ أنه لم يصدر قرار سياسي بعد بوقف التهريب عبر كل المعابر الشرعية منها وغير الشرعية.

وأوضح العقيد نزار الجردي، أن غياب الماسحات الضوئية (scanners) وعدم إصلاح أو تجديد الموجود يؤكّد هذا الأمر؛ حيث لجأت الجمارك في عديد من الحالات إلى التفتيش اليدوي، من خلال إفراغ الشحنات المشكوك بأمرها.

وأكد أن "حزب الله" هو المسؤول اليوم عن تهريب المخدرات إلى السعودية وبقية الدول، لافتًا إلى انهيار الليرة اللبنانية وتداعيات ذلك على رواتب عناصر الجمارك وبقية القوى الأمنية، أدى إلى إضعاف قدرة العناصر عن العمل في الزخم السابق نفسه في تنفيذ المهمات.

 

 

المملكة
مخدرات
مكافحة المخدرات
لبنان
حزب الله
نزار الجردي

التعليقات

عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 762
منذ ساعة
ما من شك ان حزب ابو قذيلة هو وراء
كل المخدرات التي تأتي من لبنان

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أحدث التعليقات

هلالي
الصبر عليه مضيعت للوقت واهدار لنقاط والبطولات ماعنده اي فكر كروي مجرد اسم يمكن ينفع للفئات السنية يقعد يعمل تجارب بس للفريق الاول محتاج...
مريم
الله يرحمه ويغفره حمدلله ع سلامتهم
مستعد
يمكن انه مدرب كبير بالفعل ولكنه بالتأكيد لا يناسب الهلال ولا اسلوبه . واتمنى يمشي قبل ما ينكبنا زيادة
ابو براء
ماعنده ماعند جدتي كلام فاضي
محمد
المواطن المسكين يريد تخفيض الضرائب والرسوم والمخالفات وغلاء المعيشة اذا توفرت له فهي عنده أفضل من مليون ترفيه.

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