بالصور.. سيدة تحتفل بطلاقها بتدمير فستان الزفاف

وكالات (صدى):
في ظاهرة جديدة وغريبة من نوعها، احتفلت سيدة بريطانية بطلاقها من زوجها من خلال تدمير فستان زفافها بالطلاء قبل حرقه والتخلص منه.
وأقدمت السيدة وتدعى آبي طومسون، من كليفلاند، على الاحتفال بطلاقها من خلال إتلاف فستان زفافها بمساعدة بعض الأصدقاء والأقارب الذين دعتهم إلى حفل أقامته بمناسبة انتهاء إجراءات الطلاق في المحكمة.
ودعت السيدة الأصدقاء والعائلة والجيران للاحتفال بنهاية الجزء السيئ من حياتها وقررت تدمير رمز زواجها الفاشل، والغناء والرقص على أنغام ليتل ميكس، بينما ألقى أصدقاؤها دلاء من الطلاء الأزرق اللامع فوق ثوب الزفاف.
وعلقت السيدة على الحفل بالقول: "لقد شعرت فقط أنه كان الجزء الأخير الذي يربطنا وأردت ذلك خارج حياتي، ولقد شعرت بالغضب والأذى وكنت بحاجة إلى إخراج ذلك بطريقة آمنة، لذلك فكرت بدعوة الجيران والأصدقاء والعائلة".