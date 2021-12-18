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بالصور.. سيدة تحتفل بطلاقها بتدمير فستان الزفاف

منذ 14 ساعة
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بالصور.. سيدة تحتفل بطلاقها بتدمير فستان الزفاف

وكالات (صدى):

في ظاهرة جديدة وغريبة من نوعها، احتفلت سيدة بريطانية بطلاقها من زوجها من خلال تدمير فستان زفافها بالطلاء قبل حرقه والتخلص منه.

وأقدمت السيدة وتدعى آبي طومسون، من كليفلاند، على الاحتفال بطلاقها من خلال إتلاف فستان زفافها بمساعدة بعض الأصدقاء والأقارب الذين دعتهم إلى حفل أقامته بمناسبة انتهاء إجراءات الطلاق في المحكمة.

ودعت السيدة الأصدقاء والعائلة والجيران للاحتفال بنهاية الجزء السيئ من حياتها وقررت تدمير رمز زواجها الفاشل، والغناء والرقص على أنغام ليتل ميكس، بينما ألقى أصدقاؤها دلاء من الطلاء الأزرق اللامع فوق ثوب الزفاف.

وعلقت السيدة على الحفل بالقول: "لقد شعرت فقط أنه كان الجزء الأخير الذي يربطنا وأردت ذلك خارج حياتي، ولقد شعرت بالغضب والأذى وكنت بحاجة إلى إخراج ذلك بطريقة آمنة، لذلك فكرت بدعوة الجيران والأصدقاء والعائلة".

التعليقات

بلبل البحر
بلبل البحر عدد التعليقات : 2095
منذ 28 دقيقة
ممكن هو بيحتفل أيضا

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أحدث التعليقات

Warman
للمعلوميه راتبه في النادي الانجليزي لايتجاوز ٢٠٠ الف ريال شهريا... مع الهلال مليون و٢٠٠ الف... هذي اللي يمونها الغبنه 😂
بلبل البحر
الله يغفر له ويرحمه
بلبل البحر
ممكن هو بيحتفل أيضا
بلبل البحر
هذا في الرياض برج الفيصلية واضح
نجاة محمد
ما نقول الا ربنا يوفق الهلال

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