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شاهد.. ميريام فارس تنهار بالبكاء في موسم الرياض

منذ 52 دقيقة
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شاهد.. ميريام فارس تنهار بالبكاء في موسم الرياض

أميرة خالد (صدى):
تفاعل عدد كبير من الجماهير مع كلمات الفنانة اللبنانية ميريام فارس خلال مهرجان ساوند ستورم ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

ويرصد الفيديو توقف "ميريام" عن الغناء فجأة أثناء الحفل بعد مشاهدتها لواحدًا من الجمهور وهو يمسك العكاز قائلة: "عشت 4 سنين من عمري على العكاز ما خلاش شئ يقف بوجهي".

وأضافت: "كنت أروح أسهر وانبسط واطلع على المسرح وأغني، والعكاز كنت أحبه ما أكرهه" ثم انهارت بالبكاء.

وتفاعل الجمهور مع تلك الكلمات المؤثرة كما تم تداول مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ليتفاعل معها المتابعون أيضًا.

وكانت الفنانة ميريام فارس قد أحيت حفلًا غنائيًا ساهرًا لها بمهرجان ساوند ستورم على مسرح ميدل بيست في أكبر فعالية موسيقية بالشرق الأوسط.

الرياض
ميريام فارس
موسم الرياض
ميدل بيست
مهرجان ساوند ستورم
فعالية موسيقية

التعليقات

ابوفهد الحبلاني العنزي
ابوفهد الحبلاني العنزي عدد التعليقات : 3160
منذ 40 دقيقة
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
ابو هيله
ابو هيله عدد التعليقات : 253
منذ 5 دقائق
جزاها الله خير بهذه المغنيه

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