طرد مسافر من طائرة لاستخدامه ملابس نسائية بدلا من الكمامة

لندن (صدى):
تعرض أحد المسافرين للطرد من طائرة تابعة للخطوط الجوية لشركة يونايتد إيرلاينز لاستخدامه ملابس نسائية بدلا من الكمامة .
تفصيلا، قام شخص بارتداء ملابس نسائية مكان الكمامة أثناء صعوده على الطائرة المتجهة من ولاية فلوريدا إلى العاصمة واشنطن.
وتمسك الرجل بموقفه رغم طرده حيث قال: "كوفيد لا يعرفنا على هذا الارتفاع، سأسافر مع شركة طيران مختلفة يوم الخميس باستخدام نفس غطاء الوجه".
وأضاف "كل رحلة قوبلت بردود فعل مختلفة من طاقم الطائرة، فالبعض قام بتقدير كبير، والبعض الآخر تصادمي" ,بحسب الديلي ستار البريطانية.
وعلقت شركة يونايتد إيرلاينز على الحادث قائلة: "من الواضح أن العميل لم يكن ممتثلًا للقناع الفيدرالي ونحن نقدر أن فريقنا عالج المشكلة على الأرض قبل الإقلاع، وتجنب أي اضطرابات محتملة في الهواء".