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طرد مسافر من طائرة لاستخدامه ملابس نسائية بدلا من الكمامة

منذ ساعة
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طرد مسافر من طائرة لاستخدامه ملابس نسائية بدلا من الكمامة

لندن (صدى):
تعرض أحد المسافرين للطرد من طائرة تابعة للخطوط الجوية لشركة يونايتد إيرلاينز لاستخدامه ملابس نسائية بدلا من الكمامة .

تفصيلا، قام شخص بارتداء ملابس نسائية مكان الكمامة أثناء صعوده على الطائرة المتجهة من ولاية فلوريدا إلى العاصمة واشنطن.

وتمسك الرجل بموقفه رغم طرده حيث قال: "كوفيد لا يعرفنا على هذا الارتفاع، سأسافر مع شركة طيران مختلفة يوم الخميس باستخدام نفس غطاء الوجه".

وأضاف "كل رحلة قوبلت بردود فعل مختلفة من طاقم الطائرة، فالبعض قام بتقدير كبير، والبعض الآخر تصادمي" ,بحسب الديلي ستار البريطانية.

وعلقت شركة يونايتد إيرلاينز على الحادث قائلة: "من الواضح أن العميل لم يكن ممتثلًا للقناع الفيدرالي ونحن نقدر أن فريقنا عالج المشكلة على الأرض قبل الإقلاع، وتجنب أي اضطرابات محتملة في الهواء".

طرد مسافر
ملابس نسائية
كمامة

التعليقات

ابوفهد الحبلاني العنزي
ابوفهد الحبلاني العنزي عدد التعليقات : 3160
منذ 50 دقيقة
راحـــــت الـــــزلـــــم

يادافـــــع البـــــلا ههههههههههههههههههههههههههااااي
واضح ***وصريح
واضح ***وصريح عدد التعليقات : 15187
منذ 11 دقيقة
إذا كانت الحرية الشخصية، لا تراعي الذوق العام،فالتذهب ولتطرد إلى غير رجعة،،

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أحدث التعليقات

واضح ***وصريح
نسأل الله الرحمة والمغفرة للمتوفى،، انا لله وانا اليه راجعون، عظم الله أجركم وأحسن الله عزائكم ياأبومحمد فالفقيد..
واضح ***وصريح
خبر ولا كأنه خبر، بل مبتداء من دون خبر..
واضح ***وصريح
إذا كانت الحرية الشخصية، لا تراعي الذوق العام،فالتذهب ولتطرد إلى غير رجعة،،
عبدالله
بارك الله فيك يا شيخ على التوضيح
كلام العقل
للأسف البعض لا يفقه كورة قدم واساليبها ويتحدث عن مدرب كبير والكبير الله سبحانه. عندما يقيم طالب في الابتدائي دكتور في الجامعة.وأيضآ صف كم...

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