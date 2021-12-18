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العجل يفجع بوفاه نسيبه زايد الخصمان العنزي

منذ ساعة
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العجل يفجع بوفاه نسيبه زايد الخصمان العنزي

رافع فريح (صدى):
فجع الاعلامي الأستاذ سعيد العجل مدير التحرير ورئيس مجلس إدارة ملتقى صحافيو الوطن .

اليوم الجمعة بوفاه نسيبه زايد بن عذيمان الخصمان العنزي

عن عمر ناهز السبعين عاماً والذي أنتقل الى جوار ربه صباح اليوم وسيكون العزاء بداً من يوم غداً السبت في استراحة الجود على شارع الفنون خلف القاعة الدولية بحي النهضة شرق الرياض طريق الشيخ جاير الأحمد الصباح . للتعازي من داخل المملكة على الرقم

0560776227

ومن خارج المملكة

00966560776227

( صدى ) تتقدم بخالص العزاء والمؤاساة للزميل

العجل وتسأل الله الرحمة والمغفرة للمتوفى .

انا لله وانا اليه راجعون

التعليقات

ابوفهد الحبلاني العنزي
ابوفهد الحبلاني العنزي عدد التعليقات : 3160
منذ 48 دقيقة
الله يرحمه برحمته الواسعه ويسكنه فسيح جناته

واحسن الله عزاء من فقده
واضح ***وصريح
واضح ***وصريح عدد التعليقات : 15187
منذ 5 دقائق
نسأل الله الرحمة والمغفرة للمتوفى،،

انا لله وانا اليه راجعون،

عظم الله أجركم وأحسن الله عزائكم ياأبومحمد فالفقيد..

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أحدث التعليقات

واضح ***وصريح
نسأل الله الرحمة والمغفرة للمتوفى،، انا لله وانا اليه راجعون، عظم الله أجركم وأحسن الله عزائكم ياأبومحمد فالفقيد..
واضح ***وصريح
خبر ولا كأنه خبر، بل مبتداء من دون خبر..
واضح ***وصريح
إذا كانت الحرية الشخصية، لا تراعي الذوق العام،فالتذهب ولتطرد إلى غير رجعة،،
عبدالله
بارك الله فيك يا شيخ على التوضيح
كلام العقل
للأسف البعض لا يفقه كورة قدم واساليبها ويتحدث عن مدرب كبير والكبير الله سبحانه. عندما يقيم طالب في الابتدائي دكتور في الجامعة.وأيضآ صف كم...

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