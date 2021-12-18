العجل يفجع بوفاه نسيبه زايد الخصمان العنزي

رافع فريح (صدى):
فجع الاعلامي الأستاذ سعيد العجل مدير التحرير ورئيس مجلس إدارة ملتقى صحافيو الوطن .
اليوم الجمعة بوفاه نسيبه زايد بن عذيمان الخصمان العنزي
عن عمر ناهز السبعين عاماً والذي أنتقل الى جوار ربه صباح اليوم وسيكون العزاء بداً من يوم غداً السبت في استراحة الجود على شارع الفنون خلف القاعة الدولية بحي النهضة شرق الرياض طريق الشيخ جاير الأحمد الصباح . للتعازي من داخل المملكة على الرقم
0560776227
ومن خارج المملكة
00966560776227
( صدى ) تتقدم بخالص العزاء والمؤاساة للزميل
العجل وتسأل الله الرحمة والمغفرة للمتوفى .
انا لله وانا اليه راجعون