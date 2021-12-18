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الموت يغيب الفنان محب كاسر

منذ 16 ساعة
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الموت يغيب الفنان محب كاسر

القاهرة (صدى):
غيب الموت، الفنان محب كاسر بعد صراع طويل مع مرض السرطان، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة في مستشفى لعلاج الأورام.

بدأ محب كاسر مشواره الفنى في بداية الستينيات بفيلم يوم الحساب ١٩٦٢ وله العديد من المسلسلات والأفلام التليفزيونية أبرزها دموع في عيون وقحة ١٩٨٠ ومحمد رسول الله ١٩٨٣ وعائلة الأستاذ شلش ١٩٨٥ وليالى الحلمية ١٩٨٧ وعفاريت السيالة٢٠٠٤ وبدون ذكر أسماء ٢٠١٣، والبحث عن فضيحه ١٩٧٣ وفيلم الثأر ١٩٨٢

جدير بالذكر أن الفنان محب كاسر، ولد في 22 سبتمبر 1946، في مركز إسنا بمحافظة قنا، واستطاع أن يقدم خلال مشواره الفني ما يقرب من 170 عملًا فنيًا.

مصر
مستشفى
فن
افلام
مرض السرطان
الأورام
محب كاسر

التعليقات

بلبل البحر
بلبل البحر عدد التعليقات : 2095
منذ 22 دقيقة
الله يغفر له ويرحمه

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أحدث التعليقات

Warman
للمعلوميه راتبه في النادي الانجليزي لايتجاوز ٢٠٠ الف ريال شهريا... مع الهلال مليون و٢٠٠ الف... هذي اللي يمونها الغبنه 😂
بلبل البحر
الله يغفر له ويرحمه
بلبل البحر
ممكن هو بيحتفل أيضا
بلبل البحر
هذا في الرياض برج الفيصلية واضح
نجاة محمد
ما نقول الا ربنا يوفق الهلال

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