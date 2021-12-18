شمس الكويتية تستعرض أنوثتها بإطلالة ناعمة

خالد الظفيري (صدى):
نشرت المطربة شمس الكويتية، صورة جديدة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة ناعمة وبسيطة.
وظهرت شمس الكويتية، وهي ترتدي قميص باللون الأسود وبأكمام طويلة ومزين بورود حمراء، وعليه جيب بلسية باللون الأسود بقصة مميزة من الأسفل، وقامت باختيار حزام باللون الأسود من الجلد على خصرها، وحقيبة من الجلد باللون الأسود أيضا ، وهو ما أبرز رقة وجمال إطلالتها.
واختارت أن تبرز جمال عينيها الماسكرا والآي شادو والاي لاينر لتبرز جمال عينيها، مع وضع اللون البني كأحمر شفاه، مع ترك خصلات شعرها منسدلا عبر اكتافها وظهرها بتسريحة انسيابية ناعمة.
وحرصت شمس الكويتية على ارتداء المجوهرات المميزة، واختارت قلادة ناعمة حول عنقها وساعة يد وخواتم وقرطين ناعمين باللون الذهبي، وهو ما تناغم مع تفاصيل إطلالتها.