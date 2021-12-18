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البيت الأبيض يؤكد التزامه بحماية أمن المملكة والخليج

منذ ساعة
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البيت الأبيض يؤكد التزامه بحماية أمن المملكة والخليج

واشنطن (صدى):
أكد البيت الأبيض، أمس الجمعة، على التزامه بحماية أمن المملكة والخليج، مشيدًا بنجاح القمة الخليجية الأخيرة في الرياض.

وأوضح البيت الأبيض أن "الميليشيا الموالية لإيران في العراق زادت من هجماتها ضد القوات الأمريكية"، مؤكدًا أن "الوضع الإنساني في سوريا مقلق، وسنبقي على تواجدنا العسكري هناك لمواجهة داعش"، بحسب موقع "العربية.نت".

وأضاف: "ليس لدينا ما يشير إلى أن الإيرانيين في وضع اقتصادي مريح. بالطبع، بعد الجولة الأولى في فيينا، انهارت عملتهم إلى مستوى قياسي. وأود أن أقول إننا أبقينا، كما تعلمون، كل العقوبات المفروضة، وأعتقد أن الأمر مختلف مقارنة بالإدارة السابقة التي فرضت عقوبات لتحقيق أهداف غير واضحة".

وتابع: "لدينا هدف واضح للغاية حول العودة إلى الامتثال النووي. وعلى الأقل، فإن مجموعة العقوبات التي كانت مرتبطة بخطة العمل المشتركة لن تُرفع قبل العودة إلى الامتثال. وحسب أرقام وزارة الخارجية الأمريكية، تنفق إيران ملياري دولار سنويًا على وكلائها".

 

 

الخليج
المملكة
الأمن
البيت الأبيض
قمة الرياض

التعليقات

احمد
احمد عدد التعليقات : 772
منذ ساعة
يارجال انقلع قلعه

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أحدث التعليقات

الروقي
ايوالله انك صادق لوفيه بتريدورجل اعتبرالغير
ابوفهد الحبلاني العنزي
الله يرحمه و يغفر له و يسكنه فسيح جناته وان يعجل بشفاء المصابين
عبدالله
المطلوب اقامة حد السرقة
أبوخالد-أبها.
‏{‏ إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون‏*}‏ =========================================================================== بخصوص نشر...
بلسم الروح
لاحول ولاقوة الابالله

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