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بالفيديو.. ‏مبارك الشهري: على حمدالله دفع 20 مليون يورو الموجود في العقد

منذ ساعتين
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بالفيديو.. ‏مبارك الشهري: على حمدالله دفع 20 مليون يورو الموجود في العقد

ماجد محمد (صدى):
أكد الناقد الرياضي مبارك الشهري، إنه يجب على عبدالرزاق حمدالله، لاعب الاتحاد الجديد، دفع 20 مليون يورو وهي الشرط الجزائي الموجودة في عقده مع نادي النصر.

وقال مبارك الشهري:"حيثيات إتخاذ إدارة النصر لقرار فسخ التعاقد مع حمدالله، إذا رأت لجنة الاحتراف بالاتحاد الدولي، بأنها قانونية، سيكون اللاعب مُطالب بدفع 20 مليون يورو وهي قيمة الشرط الجزائي الموجودة في عقده مع نادي النصر.

وأوضح الناقد الشهري، أن ذلك "لاسيما أنه امتنع عن خوض بعض المباريات"، بحسب برنامج "الحصاد الرياضي" على قناة "24 الرياضية".

 

النصر
الاتحاد
دوري المحترفين
عبدالرزاق حمدالله
مبارك الشهري

التعليقات

رااايق
رااايق عدد التعليقات : 10413
منذ ساعة
النصر هو من فسخ العقد كيف هو يدفع الشرط الجزائي **؟؟!!!!!

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أحدث التعليقات

الروقي
ايوالله انك صادق لوفيه بتريدورجل اعتبرالغير
ابوفهد الحبلاني العنزي
الله يرحمه و يغفر له و يسكنه فسيح جناته وان يعجل بشفاء المصابين
عبدالله
المطلوب اقامة حد السرقة
أبوخالد-أبها.
‏{‏ إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون‏*}‏ =========================================================================== بخصوص نشر...
بلسم الروح
لاحول ولاقوة الابالله

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