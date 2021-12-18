بالفيديو.. ‏مبارك الشهري: على حمدالله دفع 20 مليون يورو الموجود في العقد

ماجد محمد (صدى):
أكد الناقد الرياضي مبارك الشهري، إنه يجب على عبدالرزاق حمدالله، لاعب الاتحاد الجديد، دفع 20 مليون يورو وهي الشرط الجزائي الموجودة في عقده مع نادي النصر.
وقال مبارك الشهري:"حيثيات إتخاذ إدارة النصر لقرار فسخ التعاقد مع حمدالله، إذا رأت لجنة الاحتراف بالاتحاد الدولي، بأنها قانونية، سيكون اللاعب مُطالب بدفع 20 مليون يورو وهي قيمة الشرط الجزائي الموجودة في عقده مع نادي النصر.
وأوضح الناقد الشهري، أن ذلك "لاسيما أنه امتنع عن خوض بعض المباريات"، بحسب برنامج "الحصاد الرياضي" على قناة "24 الرياضية".