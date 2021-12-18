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مختص: إيقاف "حمدالله" ما بين 4 إلى 6 أشهر

منذ 10 ساعات
17329
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مختص: إيقاف "حمدالله" ما بين 4 إلى 6 أشهر

نواف السالم (صدى):
أوضح ‏أحمد الأمير مختص بالقانون الرياضي العقوبة المتوقعة على اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله بعد تعاقده مع نادي الاتحاد.

وقال الأمير" الجهة المختصة لهذا النوع من المشاكل هو غرفة فض المنازعات باتحاد الدولي لكرة القدم ، وذلك لأن اللاعب أجنبي ، كما أن النصر أعلن إنهاء عقد اللاعب بسبب مشروع"

وأضاف"من المتوقع إصدار عقوبة رياضية على اللاعب فقد يتم إيقاف "حمدالله" ما بين 4 إلى 6 أشهر ويتم حرمان ناديه الجديد من التسجيل لفترتين ويكون هناك تعويض مالي على اللاعب ويشارك النادي الجديد في دفع التعويض"، مشيرا إلى أن العقوبات سيتم تنفيذها في حال كان اللاعب في الفترة المحمية من العقد .

 

النصر
الاتحاد
عبد الرزاق حمدالله
أحمد الأمير

التعليقات

محمد
محمد عدد التعليقات : 115
منذ 32 دقيقة
الكلام بلاش وناديه السابق يفسخ عقده من طرف واحد ماعليه شي بس خصمك وناديك عليهم عقوبات هههههههههههههه الله يشيل هذه الاشكال
عاشق العالمي 💛💙
عاشق العالمي 💛💙 عدد التعليقات : 4
منذ 17 دقيقة
الله يعين الإتحاد .. اتوقع بيزودون شحاتينهم عند الإشارات من شان تغطية التكاليف الباهضة 🤣

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أحدث التعليقات

عاشق العالمي 💛💙
الله يعين الإتحاد .. اتوقع بيزودون شحاتينهم عند الإشارات من شان تغطية التكاليف الباهضة 🤣
محمد
الكلام بلاش وناديه السابق يفسخ عقده من طرف واحد ماعليه شي بس خصمك وناديك عليهم عقوبات هههههههههههههه الله يشيل هذه الاشكال
صادوة ♣️
الله يجعل حيلكم بينكم
جاسم
في كل العالم يتم تجديد القطع باستبدال القطع المستهلكه بسبب الاستعمال وتعود تعمل مثل الجديده واغلب التجار يستوردون الكثير من قطع الغيار المجدده ومن...
عبده بن محمد يحيى الأمير
الله يجزاه خير والله اني قريب منه في خميس مشيط وبدون سيار لو يعمل جماله يعمل خير ويشتري لي اختها اني ادعي له

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