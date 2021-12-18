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خروج المصلين من جامع الملك عبدالعزيز بالرياض بعد صلاة الجمعة 1399هـ
منذ 3 أيام
1064
1
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التعليقات
عندما يغيب المساء
عدد التعليقات : 83868
منذ 4 دقائق
الله يكتب اجرهم
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أحدث التعليقات
صادوة ♣️
اق ما عنذك احد نشوف اخرتها مع فريق ابو صفر آسيا وثلاثة دوري
واضح ***وصريح
سيحات الله وبحمده سبحان الله العظيم.
عندما يغيب المساء
عسى خير إن شاء الله
الوفاء طبعي
الوعد قدام يا فريق راجع لقدام
عندما يغيب المساء
طيب
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