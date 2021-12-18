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شاهد.. أول ظهور لأبناء الراحل محمد الشمري داخل المستشفى

منذ ساعة
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شاهد.. أول ظهور لأبناء الراحل محمد الشمري داخل المستشفى

نايف السالم (صدى):
وثق مقطع فيديو الغرفة التي جرى فيها تنويم أسرة مشهور "سناب شات" الراحل محمد الشمري بالمستشفى بعد الحادث الذي وقع لهم، حيث ظهر خلاله اثنان من أولاده وهما في حالة جيدة.

وبين الفيديو قيام محافظ رفحاء فراج بن سعود العماني بزيارة المصابين في مستشفى رفحاء للاطمئنان على حالتهم الصحية.

وظهر محافظ رفحاء داخل غرفة بالمستشفى منوم بها أبناء الشمري والذين تبين تحسن حالتهم الصحية وتماثلهم للشفاء.

يذكر أن الراحل "الشمري" تعرض لحادث مروري خلال توجهه مع أسرته إلى الرياض، حيث توفي هو وابنته الصغرى وطفله الرضيع، فيما نقلت زوجته وأولاده الثلاثة وابنته الكبرى إلى المستشفى جراء إصابتهم بالحادث.

محافظ رفحاء
محمد الشمري
أبناء محمد الشمري

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 56078
منذ 48 دقيقة
الحمد لله على سلامتهم و رحم الله والدهم واسكنه فسيح جناته

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أحدث التعليقات

العالمية جبتها بيدية ✌️
الا الكوري لا يروح
ابو عمار
ههههههههههههههههههههههه امحق سواق
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
ما فيه شي لانها صور للجمال والزينه والذكرى احيانا

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