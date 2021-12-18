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دبلوماسي مصري عن أزمة كامب ديفيد: "المملكة لم تتخلَّ عن مصر"

منذ ساعتين
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دبلوماسي مصري عن أزمة كامب ديفيد: "المملكة لم تتخلَّ عن مصر"

القاهرة (صدى):
تحدث الدبلوماسي المصري السابق مصطفى الفقي عن كواليس مقاطعة الدول العربية لمصر بعد توقيعها معاهدة كامب ديفيد مع إسرائيل، وما حدث من تواصل مع بعض الدول العربية في وسط الأزمة.

وقال الفقي أنه في عز القطيعة كان الملك فهد بن عبدالعزيز يرسل دفعات من القمح إلى القاهرة كما سدد بعض أقساط الديون عن مصر، واستشهد بما قاله له الأمين العام للجامعة العربية السابق عمرو موسى، بأن المملكة وعلى مر التاريخ لم تتخلَّ عن مصر مهما حدث من خلافات، بل وتقف معها في جميع اللحظات الصعبة.

وأكد أن عندما أوفده الرئيس حسني مبارك ومعه أسامة الباز إلى الأردن في عز القطعية تم استقبالهما بحفاوة كبيرة من قبل الملك حسين الذي قال له "مصر في قلبنا ولن تغيب عنا أبدا"، وكذلك عندما ذهب إلى الجزائر مع وفد آخر في زيارة سرية عوملوا بشكل رائع على المستوى الرئاسي.

وأضاف أن أكبر عداوة لمصر في تلك الفترة كانت من الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد، مبيناً أنه ذات مرة دخل على مبارك وأخبره بأن الأسد ذكره بحديث طيب خلال حوار له، مبينا أن مبارك طلب منه مباشرة هواتف الرئاسة السورية، وفي اتصاله بالأسد تحدثا بأريحية وكأنه لم تكن هناك مشكلة، بل سأله الرئيس السوري عن بعض المشاريع في مصر.

وأشار الفقي إلى أن الرئيس السوداني السابق عمر البشير كان أسوأ رئيس قابله؛ لأنه كان يعادي مصر وحارب الفقي لكيلا يتولى منصب أمين عام الجامعة العربية.

مصر
المملكة
كامب ديفيد

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 56078
منذ 52 دقيقة
ما فيه شك ان المقاطعه كانت سياسيه فقط

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أحدث التعليقات

العالمية جبتها بيدية ✌️
الا الكوري لا يروح
ابو عمار
ههههههههههههههههههههههه امحق سواق
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
ما فيه شي لانها صور للجمال والزينه والذكرى احيانا

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