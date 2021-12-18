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أعلى 3 لوحات سعرًا في ختام اليوم الثاني من المزاد الإلكتروني

منذ 43 دقيقة
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أعلى 3 لوحات سعرًا في ختام اليوم الثاني من المزاد الإلكتروني

الرياض (صدى):
كشفت الإدارة العامة للمرور، عن أعلى 3 لوحات سعرًا في ختام اليوم الثاني من مزاد اللوحات الإلكتروني الثاني عبر منصة "أبشر"، بتاريخ 18 ديسمبر.

وأوضحت منصة أبشر، أن اللوحة التي رقمها 1 وحروفها ( ب و ا ) بلغ سعرها 81,500,00 ريال، واللوحة ر قم 3 وحروفها ( راق) حصلت على 36,500,00 ريال، واللوحة رقم 6 وحروفها ( ب د و ) حصلت على 160,000,00 ريال.

وكانت الإدارة العامة للمرور، قد أطلقت مؤخراً خدمة مزاد اللوحات المميزة الإلكتروني عبر منصة أبشر؛ للتسهيل على الأفراد الراغبين في تسجيل لوحات مركباتهم بأرقام وأحرف مميزة.

المرور
المرور السعودي
ابشر
مزاد اللوحات الالكتروني

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 56071
منذ 36 دقيقة
طيب

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أحدث التعليقات

ابو عمار
طيب
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
بداء نشر الغسيل بينهن
الحربي
بسم الله الرحمن الرحيم الصراحة راحة : لا و عذاب ولي البنت و يا ويله؛ كل شخص ليبرالي و فاسد يبحث عن الفلاشات والشهرة...
A.awad
تكفى يافلمنجو خـذوووووه....حتى سفرجي في مطعم شعبي مايصلح...

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