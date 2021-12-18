أعلى 3 لوحات سعرًا في ختام اليوم الثاني من المزاد الإلكتروني

الرياض (صدى):
كشفت الإدارة العامة للمرور، عن أعلى 3 لوحات سعرًا في ختام اليوم الثاني من مزاد اللوحات الإلكتروني الثاني عبر منصة "أبشر"، بتاريخ 18 ديسمبر.
وأوضحت منصة أبشر، أن اللوحة التي رقمها 1 وحروفها ( ب و ا ) بلغ سعرها 81,500,00 ريال، واللوحة ر قم 3 وحروفها ( راق) حصلت على 36,500,00 ريال، واللوحة رقم 6 وحروفها ( ب د و ) حصلت على 160,000,00 ريال.
وكانت الإدارة العامة للمرور، قد أطلقت مؤخراً خدمة مزاد اللوحات المميزة الإلكتروني عبر منصة أبشر؛ للتسهيل على الأفراد الراغبين في تسجيل لوحات مركباتهم بأرقام وأحرف مميزة.