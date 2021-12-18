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رجل يبيع أطفاله بـ 28 ألف دولار والمحكمة تعاقبه

منذ 57 دقيقة
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رجل يبيع أطفاله بـ 28 ألف دولار والمحكمة تعاقبه

بكين (صدى):
عاقبت محكمة صينية رجلاً بالسجن 10 سنوات بعدما أقدم على بيع أطفاله الخمسة بحوالي 28 ألف دولارأمريكي، اعترف خلالها أنه أنجبهم للتجارة بهم، وفق ما نشرت وسائل إعلام محلية.

تفصيلا، باع رجل يدعى يانج، 5 من أطفاله مقابل 180 ألف يوان صيني، أي ما يعادل 28 ألف دولا أمريكي وفقاً لوثيقة صادرة عن محكمة مقاطعة يو.

وتوصلت التحقيقات إلى أن الرجل وزوجته، أنجبا أطفالاً بهدف بيعهم لمن يرغب في شرائهم. وقالت المحكمة إن المتهم باع الأطفال الخمسة - ولدان وثلاث بنات - بين عامي 2012 و2020، بمبالغ تراوحت بين 3141 دولاراً إلى 12566 دولاراً، ومن بين الأطفال الخمسة، تم بيع أربعة - ثلاث بنات وولد - إلى وسيط تلقى 565 دولاراً لتسهيل البيع.

يذكر أن جريمة الاتجار بالأطفال انتشرت في الصين في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي على الرغم من القوانين الرادعة والعقوبات المشددة.

محكمة صينية
بيع أطفال
مقاطعة يو

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 56071
منذ 42 دقيقة
اوكي

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أحدث التعليقات

ابو عمار
طيب
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
بداء نشر الغسيل بينهن
الحربي
بسم الله الرحمن الرحيم الصراحة راحة : لا و عذاب ولي البنت و يا ويله؛ كل شخص ليبرالي و فاسد يبحث عن الفلاشات والشهرة...
A.awad
تكفى يافلمنجو خـذوووووه....حتى سفرجي في مطعم شعبي مايصلح...

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