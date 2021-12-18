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شاهد.. إعلان يشبه النساء بالأبقار يثير الجدل

منذ ساعة
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شاهد.. إعلان يشبه النساء بالأبقار يثير الجدل

سول (صدى):
أثار إعلان غريب يشبه النساء بـ الأبقار لأكبر شركة ألبان كوريا الجنوبية ردود أفعال غاضبة عند المشاهدين.

وأظهر الإعلان رجل يستكشف الريف ويصور سرًا مجموعة من النساء منتشرات داخل حقل، حيث تم عرضتهن أكبر شركة ألبان كورية في أكثر من وضع كـ الأبقار.

وبين الإعلان بعض النساء تشربن الماء على جدول وأخريات يمارسن اليوجا وسط الطبيعة الخضراء، فيما ظهر المعلق الصوتي - بأسلوب وثائقي عن الحياة البرية - يتحدث عن النظام الغذائي للمرأة ونمط الحياة الخالي من الإجهاد، وذكر أن النساء يعشن في بيئة نقية وطبيعية، ويتبعن ممارسات صديقة للبيئة، بما في ذلك النظام الغذائي، ويعشن في أجواء ممتعة.

وأحدث الإعلان ردود فعل غاضبة من المشاهدين على وسائل التواصل الاجتماعي وفي كوريا الجنوبية، مما اضطر الشركة الكورية إلى حذفه.

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 56071
منذ ساعة
اوكي

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أحدث التعليقات

ابو عمار
طيب
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
بداء نشر الغسيل بينهن
الحربي
بسم الله الرحمن الرحيم الصراحة راحة : لا و عذاب ولي البنت و يا ويله؛ كل شخص ليبرالي و فاسد يبحث عن الفلاشات والشهرة...
A.awad
تكفى يافلمنجو خـذوووووه....حتى سفرجي في مطعم شعبي مايصلح...

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